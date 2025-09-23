[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공(대표이사 조중석)이 오는 10월 26일부터 인천~마나도 노선에 단독 취항한다고 23일 밝혔다. 이스타항공의 첫 인도네시아 노선이자 태국, 베트남에 이은 세 번째 동남아시아 국가 진출이다.

인천~마나도 노선은 국내외 항공사를 통틀어 이스타항공이 단독 운항한다. 10월 26일부터 12월 16일까지는 주 4회(수, 목, 토, 일), 12월 17일부터는 주 7회 매일 운항하는 일정이다.

가는 편은 인천국제공항에서 오후 8시 25분(이하 현지 시간)에 출발해 다음날 오전 1시 15분에 삼 라툴랑이 국제공항에 도착하고, 귀국 편은 현지에서 오전 2시 20분에 출발해 인천국제공항에 오전 8시 40분에 도착한다.

마나도는 광활한 휴화산과 에메랄드빛 바다 등이 만들어낸 아름다운 자연 경관을 자랑하는 휴양지로, 연중 평균 기온이 약 26도로 온화하고, 스노클링 및 화산 트레킹 등 다양한 액티비티를 즐길 수 있어 ‘인도네이사의 숨겨진 낙원’으로 불린다.

약 400종의 산호 및 어류를 감상할 수 있는 △‘부나켄 국립해양공원’과 경이로운 분화구 경관을 자랑하는 △‘마하우 화산’, 멸종 위기 야생 동물을 만날 수 있는 △’탕코코 국립공원’ 등이 대표적인 관광 명소다.

이스타항공의 인천~마나도 항공권은 마나도 전문 여행사 ‘팬아시아에어’ 홈페이지에서 구매할 수 있다.

이스타항공 관계자는 “마나도는 그동안 직항 편이 없어 여행 시 다른 공항을 경유해야 했지만, 이번 이스타항공의 취항으로 약 5시간 만에 편리하게 오갈 수 있게 됐다”며 “앞으로도 다양한 이색 지역에 취항하며 여행객 편의 증진과 노선 포트폴리오 다각화에 힘쓸 것”이라 말했다.

한편, 이스타항공은 △인천~마나도 △인천~도쿠시마 △부산~구마모토 △부산~치앙마이 등 4개 단독 노선을 운영하고 있다.