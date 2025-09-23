제수용 식재료 저렴하게 판매

[헤럴드경제=정석준 기자] 이마트는 추석을 앞두고 명절 물가 안정을 위해 대대적인 할인 행사에 나선다고 23일 밝혔다.

우선 오는 25~27일 평창·태백·정선에서 수확한 고랭지 배추를 신세계포인트 적립 시 20% 할인해 한 통당 3980원에 판매한다. 구매 수량은 1인당 세 통으로 한정한다.

이번 배추 행사가격은 지난해 추석 시즌 배추 행사가격과 비교해도 40%가량 저렴하다.

이마트는 경기 고시히카리 햅쌀(10㎏)도 신세계포인트 적립 시 1만5000원 할인해 2만9900원에 판매한다.

올해 들어 가장 저렴한 가격으로 1인 1포 한정, 2만포를 준비했다.

제수 음식에 필요한 다양한 식재료도 저렴하게 구매할 수 있다. 전감용 동태포는 20% 할인, 육전용 소고기(호주산 냉동)는 신세계포인트 적립 시 3000원 싸게 판다.

국내산 광어회와 광어필렛회는 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다.

자체 브랜드인 피코크 송편과 식혜, 모둠전, 떡갈비 등 50여종을 대상으로 다음 달 6일까지 3만원 이상 구매 시 5000원 상품권 증정 행사도 있다

정우진 이마트 마케팅 담당은 “추석 시즌 가족과 함께는 물론 혼자도 즐길 수 있는 다양한 먹거리 행사를 준비했다”며 “고객분들이 장바구니 물가 부담을 덜고 보다 풍성한 명절을 보낼 수 있길 기대한다”고 말했다.