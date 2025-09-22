[헤럴드경제=조범자 기자] 손흥민(LAFC)의 화력이 식을 줄 모르고 타오르고 있다. 팀동료 데니스 부앙가와의 ‘흥부듀오’의 위력이 갈수록 빛을 발하고 있다.

손흥민은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열리고 있는 레알 솔트레이크와의 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 홈경기에서 역전골을 터뜨렸다. LAFC는 손흥민의 득점으로 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤다.

손흥민은 3-4-3 전술의 최전방 공격수로 선발 출전해 1-1로 팽팽하던 전반 추가시간 페널티 아크 왼쪽에서 왼발슛으로 역전골을 만들어냈다.

손흥민은 지난 14일 새너제이 어스퀘이크스전(1골)을 시작으로 18일 레알 솔트레이크전(3골)에 이어 이날 레알 솔트레이크와 ‘리턴 매치’에서도 골 맛을 보며 3경기 연속골(6골)을 몰아쳤다. 특히 지난 8월 LAFC에 입단한 손흥민이 홈 경기에서 득점을 맛본 것은 이번이 처음이다.

이로써 LAFC 입단 이후 7경기 만에 6골(1도움)을 쌓은 손흥민은 부앙가(19골)에 이어 팀 내 득점 2위로 올라섰다.

손흥민의 역전골에 앞서 부앙가가 먼저 추가시간에 동점골을 터뜨렸다. 부앙가는 왼쪽 측면에서 손흥민과 2대1 패스를 주고받다 오른발슛으로 승부의 균형을 맞췄다. 손흥민이 도움을 기록했다.