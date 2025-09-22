연구개발·공학기술직 구직급여 신청 30.6%↑ 신청자 중 70%가 30대 이하

[헤럴드경제=김용훈 기자]지난 정부의 연구개발(R&D) 예산 삭감 여파로 연구자 실직 문제가 심화됐다는 통계가 나왔다. 특히 2030 신진 연구자층이 큰 타격을 입은 것으로 나타났다.

22일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 더불어민주당 의원이 고용노동부에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 자연·생명과학 연구직과 정보통신·공학기술 연구개발직의 구직급여 신청자는 총 2만8092명으로, 전년보다 30.6% 급증했다.

세부적으로 보면 자연·생명과학 연구직 신청자는 6331명으로 전년 대비 25.6% 증가했고, 정보통신·공학기술 연구개발직은 2만1761명으로 32.2% 늘었다.

국가 R&D 예산은 2023년 31조1000억원에서 지난해 26조5000억원으로 약 15% 삭감됐는데, 연구계는 그 충격이 대학 연구실을 중심으로 올해까지 이어지고 있다고 분석한다. 올해 1~7월 자연·생명과학 연구직의 구직급여 신청자는 3955명으로, 이를 단순 환산할 경우 연간 약 6780명에 달할 전망이다. 증가율은 7%로 둔화했지만 여전히 실직 규모가 커 추세 반전에는 이르지 못했다.

연령별로는 청년층 타격이 두드러졌다. 지난해 자연·생명과학 분야 구직급여 신청자 가운데 30대 이하가 4662명으로 전체의 73%를 차지했고, 정보통신·공학기술 연구개발직도 1만5283명(70%)이 청년층이었다.

다만 올해 R&D 예산은 30조원 가까이 회복됐고, 새 정부가 내년도 R&D 예산을 역대 최대치인 35조3000억원으로 책정하면서 실직자 증가세는 점차 완화될 것으로 기대된다. 특히 기초연구 부문은 올해 대비 17.2% 늘어난 2조7400억원이 배정돼 연구 현장의 안정성이 강화될 전망이다.

과학기술정보통신부는 이달 태스크포스(TF)를 꾸려 지난 정권의 R&D 삭감 과정에 대한 진상 조사에도 착수했다.

황 의원은 “근거 없던 윤석열 대통령의 R&D 예산 폭거가 현장 연구자들의 일자리와 생계를 직접적으로 위협했다”며 “과학기술 패권 시대의 핵심 동력인 연구자를 지키기 위해 진상조사가 철저히 이뤄져야 한다. 충분한 재정적 뒷받침과 안정적인 연구 환경도 필수적”이라고 강조했다.