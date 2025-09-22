사우디 국가방위부까지 협력 더욱 확대 인적교류, 군사교육 등 협력 확대 제의

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 21일(현지시각) 사우디아라비아 리야드에서 압둘라 빈 반다르 사우디 국가방위부장관과 회담을 실시했다고 국방부가 22일 밝혔다.

양국 장관은 이날 국방과 방산협력 방안에 대해 심도 있게 논의했다. 특히 안 장관은 K-방산 우수성을 설명하며 대한민국 국방부의 협력 의지를 표명했고 양국 간 호혜적인 방산협력을 적극 확대해 나갈 것을 제안했다.

사우디는 왕실과 이슬람 성지 보호, 유전지대 방호임무 등을 위해 국가방위부라는 국방부 이외의 정부 조직을 운용하고 있다.

안 장관은 “취임 후 중동지역 첫 방문국으로 사우디를 방문한 것을 뜻깊게 생각하며, 양국은 미래지향적 전략 동반자 관계이자, 한국은 ‘사우디 비전 2030’의 핵심 협력국으로서 국방·방산분야에서의 협력이 지속적으로 증대되고 있음을 높이 평가한다”고 밝혔다.

이에 압둘라 빈 반다르 국가방위부장관은 “안 장관의 사우디 방문을 환영한다”며 “이번 회담을 통해 양국관계가 더욱 발전해 나갈 수 있기를 기대한다”고 화답했다.

대한민국 국방부는 사우디 국방부와 국방·방산분야에서 협력을 지속해 왔으며 이번 회담을 통해 사우디 국가방위부까지 협력을 더욱 확대하는 계기가 됐다.

특히 안 장관은 대한민국 국방부와 사우디 국가방위부간 인적교류, 군사교육 등 상호신뢰와 협력 확대를 제의했고 압둘라 빈 반다르 장관은 적극 협력해 가기로 합의했다.

마지막으로 양 장관은 이른 시일 내에 다시 만나 그동안 진행해 온 인적교류, 군사교육 등 국방·방산협력 사업을 점검하고 주요 안보현안에 대해 긴밀히 소통해 나가기로 합의했다.