탈현장화 속도…PC모듈러 공법만 10건 공동주택 현장서 PC공법 지하주차장 시공

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 지난 2년간 출원한 ‘프리캐스트 콘크리트(PC)모듈러 공법’ 및 ‘PC 공법’ 관련 특허 14개가 모두 등록됐다고 22일 밝혔다.

PC 공법은 콘크리트 부재를 공장에서 미리 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식으로 지하 주차장, 대형 구조물 등에서 주로 사용된다. PC모듈러 공법은 PC 공법의 확장된 방식으로, 완성형 3D 부재(방, 화장실 등 입체적 완성형 구조물)를 제작해 현장에서 결합만으로 시공을 완료하는 방식이다.

두 공법 모두 콘크리트를 사용하는 건축 공법이지만, 적용 방식과 범위에서 차이가 있다. 이러한 공법은 공사기간 단축, 품질 균일화, 탄소배출 저감, 안정성 강화 등의 효과가 있어 미래 핵심 기술로 주목받고 있다.

롯데건설은 PC모듈러 공법 분야에서 얻은 대표적인 특허로는 PC 모듈러간 습식 결합방식을 적용한 건축물 건축방법이 있다. 이 방식은 수평방향에서 모듈러와 모듈러를 연결할 때 약간의 틈(이격)을 두고, 그 틈에 무수축 몰탈(수축이 없는 특수 재료)을 채워 하나로 단단히 연결하는 기술이다. 이를 통해 모듈러 제작 과정에서 생길 수 있는 오차나 설치 시 발생할 수 있는 시공 오차를 줄이는 데 도움을 줄 수 있다. 수직방향에서는 모듈러 바닥부의 양단 지지부의 두께가 중앙부의 두께보다 두꺼워, 모듈러 적층 시 중앙부에 빈 공간이 이중 바닥구조를 형성해 층간 소음 저감 효과도 기대할 수 있다.

또 다른 특허인 ‘PC 모듈러를 이용한 건축물 건축방법’은 모듈러를 운송할 때 구조적 안정성을 확보해 공장에서 내장재를 미리 설치할 수 있도록 한 기술이다. 이 기술은 내부에 지지 구조를 추가해 운송 중 발생하는 충격과 손상을 최소화하도록 설계됐다. 내장재를 공장에서 미리 설치할 수 있어 시공 품질을 높이고 작업 효율을 개선할 수 있다는 장점이 있다.

롯데건설은 최근 특허 확보에 그치지 않고 시공중인 공동주택 현장 지하주차장에 PC 공법을 적용했다. PC 공법 적용률을 기존 23%에서 46%로 2배 이상 확대했으며, PC 공법 중 하나인 더블월(Double Wall)이라는 최신공법을 활용해 주동(건물의 주요 부분) 하부까지 기술을 확대 적용했다. 패널이 공장에서 미리 제작되며 패널 자체가 거푸집 역할을 하기 때문에 현장 작업이 간소화되어 공사 기간 단축에 탁월한 효과를 발휘한다.

롯데건설 기술연구원 관계자는 “이번 특허 확보를 통해 건설 시공 방식의 패러다임을 변화시키고, 공사 기간 단축과 안전사고 절감이라는 두 마리 토끼를 잡겠다”며 “고객에게 최고의 품질을 제공하기 위해 지속적으로 기술을 개발해 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.