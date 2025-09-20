英 보안 당국, 드론·저격수·기마 경찰 등 투입 국빈방문 기간 윈저성 상공 비행금지구역 설정 찰리 커크 암살사건 이후 보안 더 강화 ‘MLB 경기’ 관람땐 귀빈석 앞 방탄유리 설치도

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지 운동에 앞장선 청년 우파 활동가 찰리 커크(32)의 암살 사건 이후 트럼프 대통령의 행보가 철통보안으로 바뀌고 있다. 영국은 지난 17일(현지시간)부터 19일까지 예정된 트럼프 대통령의 방문을 앞두고 찰스 3세 국왕의 대관식 이후 최대 규모의 보안 작전을 준비했다고 뉴욕타임스(NYT)는 보도했다.

NYT에 따르면 트럼프 대통령을 향한 테러 위험이 고조되면서, 영국 당국이 트럼프 대통령의 국빈 방문을 앞두고 대규모 경호 작전에 돌입했다.

당국은 드론, 저격수, 기마 경찰, 템스강 수상 경비팀까지 투입했다. 국빈 방문 리허설이 열리는 16일부터 18일까지는 윈저궁 상공에 한시적으로 비행금지구역을 설정할 예정이다. 윈저와 주변 지역을 담당하는 템즈 밸리 경찰은 이번 방문을 준비하기 위해 지난주부터 지역 순찰과 보안 조치를 강화했다. 이는 지난 2023년 찰스 3세 대관식 이후 최대 규모의 치안 작전이다.

NYT는 “영국을 방문하는 해외 국가원수에 대한 치안 준비는 언제나 대규모로 이뤄지지만, 지난해 트럼프에 대한 암살 시도와 이번 유타주에서의 커크 피살 사건이 겹치면서 경계가 한층 강화됐다”고 전했다.

트럼프 대통령은 지난 17일 윈저성에서 찰스 3세 국왕·카멀라 왕비·윌리엄 왕세자·케이트 미들턴 왕세자비 등 영국 왕실 구성원과 만나 인사를 나누고, 공군 특수 비행팀 ‘레드애로’의 곡예 비행 등이 포함된 영국군의 의장 행사를 참관했다.

영국 방문 마지막 날인 18일 트럼프는 런던에서 60㎞ 정도 떨어진 버킹엄셔주(州)에 있는 영국 총리 별장 ‘체커스’(Chequers)에서 키어 스타머 총리와 정상회담을 하고 처칠 전 총리 관련 기록 보존소도 둘러봤다.

사이먼 모건 전 런던경찰청 왕실 경호 담당관은 “당국은 사격 가능 지점을 전혀 남겨두지 않기 위해 모든 고지대와 건물, 옥상, 비상계단까지 재점검했다”고 말했다.

최근 트럼프 대통령의 일정마다 보안 수준이 강화된 배경에는 지난 10일 미국의 보수 단체 ‘터닝포인트 USA(Turning Point USA)’의 창립자 찰리 커크의 피살 사건이 있다. 해당 사건 이후 미국 사회가 정치적 양극화와 분열이 극에 달해 총격과 같은 폭력 사건으로 표출되고 있다는 평가가 나온다.

앞서 지난 11일 미국 뉴욕 양키스타디움에서 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스의 홈 경기를 관람한 트럼프 대통령의 앞에는 방탄유리가 설치됐다. 경기장의 모든 출입구에서 금속탐지기를 활용한 소지품 검사를 실시했고, 비밀경호국(SS)과 뉴욕경찰(NYPD) 인력도 확대 배치됐다.

트럼프 대통령 역시 오랫동안 피격 등 테러에 시달려왔다. 지난해 7월 트럼프 대통령은 펜셀베이니아주 버틀러에서 야외 유세 도중 총격으로 부상을 입은 바 있다. 해당 사건이 발생하고 두 달이 지난 9월에는 플로리다주 웨스트팜비치에 있는 트럼프 소유 골프장에서 트럼프 대통령이 골프를 치던 중 총격이 발생하기도 했다.