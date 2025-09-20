광장현대 3·5단지 신고가 “‘국평’ 호가 20억대” “평생 살다 증여한대요”…실거주 만족도 높아

[헤럴드경제=윤성현·박로명 기자] 서울 광진구 광장동 아파트값이 8월에 이어 9월에도 연이어 신고가를 쓰며 들썩이고 있다. 정부가 규제 지역 확대 가능성을 언급하자 “토지거래허가구역 지정 전에 잡아야 한다”는 ‘막차’ 매수 심리가 급속히 확산하고 있어서다. 현지 공인중개업소들은 “(광장동은) 공급이 드물고 수요는 탄탄해 단기적으로 매물 잠김과 신고가 행렬이 이어질 것”이라고 전망했다.

20일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면(지난 15일 기준) 광진구 아파트값은 0.25% 상승했다. 이달 첫째 주 0.14%에서 둘째 주 0.20%를 기록한 데 이어 이번 주에도 오름폭을 키웠다. 성동·마포·광진 등 이른바 ‘한강 벨트’ 중 비규제 지역의 상승 폭이 확대되며 서울 아파트값 상승세를 다시 주도하고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 광장동 ‘광장현대3단지’는 최근 한 달간 전 평형대가 신고가를 경신 했다. 지난 1일 전용면적 74㎡는 15억5000만원(5층)으로 최고가를 기록했다. 지난 5월 직전 거래(14억8000만원)보다 7000만원 올랐다. 이어 전용 59㎡와 전용 84㎡가 이달 각각 14억3000만원(13층), 19억2500만원(11층)에 손바뀜하며 신고가를 썼다.

광장동 A공인중개사무소 대표는 “매수자들은 ‘집값이 더 오르기 전에 빨리’ 사자며 결정을 서두르는 분위기” 라며 “광장동은 한강 전망 단지인 데다 학군이 우수하고 생활 편의시설, 거주 편리성 등을 두루 갖춰 시세가 높게 형성되고 있다”고 말했다. 이어 “기존 ‘토박이’ 거주자의 실거주 선호도가 높은 상황에서 신규 학부모들이 매수자로 유입되면서 거래 절벽·매물 잠김 현상이 심화하고 있다”고 덧붙였다.

인근에 있는 광장동 ‘광장현대5단지’ 전용 83㎡도 지난달 16일 20억2500만원(12층)에 손바뀜하며 역대 최고가를 기록했다. 지난 3월 거래된 17억3000만원(14층) 대비 2억9500만원 뛰었다. 광장동 아파트의 수요가 꾸준한 건 우수한 학군 때문이다. 광남초·중·고와 양진초·중으로 이어지는 학군을 보고 인근 성동구나 경기 하남·구리·위례신도시 등에 거주하는 학부모들이 유입되고 있다.

이처럼 인근 공인중개업소들은 매수 문의가 이어지고 있다고 입을 모으지만 공급은 제한적이다. 광장동 B공인중개사무소 관계자는 “광장동은 토박이 고령층의 비중이 높고 특히 70대 이상 장기 거주자가 많아 매도 의향이 극히 낮은 편”이라며 “일부 주민들은 ‘광장동에서 평생 살다가 자녀에게 증여할 것’이라고 말할 정도”라고 강조했다.

광장동 아파트 단지 대다수는 1990년대 전후 준공된 구축 단지다. 2012년 입주한 힐스테이트 광장 정도가 신축으로 분류될 정도다. 최근에는 극동아파트, 워커힐아파트 등 일부 단지에서 재건축 사업 추진이 탄력이 붙어 기대감이 높아지고 있다. 광장현대5단지도 최근 재건축추진준비위원회를 발족하며 재건축 가능성이 거론되고 있다. 다만 이미 높은 기존 용적률로 인한 공사비 상승, 분담금 부담이 현실적 제약으로 지적된다.

옆 단지인 구의동 ‘프라임아파트’도 집값 상승세에 합류했다. 구남초 학군은 학부모들 사이에서 상대적으로 선호도가 떨어지지만, 지하철 2호선 강변역 초역세권 입지와 일부 세대가 한강뷰를 갖췄다는 점이 신혼부부·맞벌이 직장인 수요를 빨아들이고 있다. 전용 59㎡와 전용 84㎡는 이달 초 각각 15억원과 20억원에 거래돼 신고가를 기록했다. 현재 호가는 22억원까지 올랐다.