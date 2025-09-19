세 달 전부터 중국대사관 앞서 혐중시위 대림동으로 번져…교육감 “혐오·차별 안돼”

[헤럴드경제=김용재 기자] 극우단체가 서울 영등포구 대림동 등지에서 ‘혐중 시위’를 벌이는 것과 관련해 서울시교육감이 우려의 목소리를 전달했다. 혐중 시위는 3개월 전부터 중구 명동 중국대사관 앞에서 열리다 얼마 전부터는 대림동 등지로 장소를 옮겼다.

정근식 서울시교육감은 19일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 ‘혐오는 새로운 혐오를 낳고 차별은 또 다른 차별을 부릅니다’라는 글을 올리고 “최근 서울 시내 곳곳에서 이른바 혐중 시위가 잇따르고 있다”라며 “서울교육을 책임지는 교육감으로서 매우 깊이 우려하고 있다”라고 썼다.

정 교육감은 “무엇보다 시위 장소 인근에 다문화 학생 비율이 높은 학교가 있다는 점에서 특히 심각하게 받아들이고 있습니다”라면서 “학교는 우리 아이들이 안전하게 배우고 자라나는 평화와 존중의 공동체여야 한다, 단 한 명의 아이도 피부색·언어·문화가 다르다는 이유로 학교에서 불안감을 느끼거나 상처받는 일이 있어서는 안 된다”라고 강조했다.

이어 “혐오와 차별을 부추기는 활동은 그 대상이 무엇이건 결코 정당화될 수 없으며 학교 주변에선 더욱 용납될 수 없다”라며 “우리 학생들이 해외로 나아갔을 때 이른바 혐한 시위에 노출된다면 얼마나 큰 상처를 입을지 생각해 봐야 한다”라고 지적했다.

정 교육감은 “혐오와 차별의 언어가 교실에 스며들 때 미래세대는 평화와 공존이 아닌 폭력과 배제를 먼저 배우게 된다”라며 “정부·시민사회와 긴밀히 협력하여 다문화 학생에 대한 보호 체계를 강화하고, 부당한 차별과 혐오를 막고 존중과 배려의 감수성을 기르는 교육을 보다 활발히 진행하겠다”라고 했다.

앞서 일부 극우단체는 중국대사관 등지에서 혐중 시위를 진행해 왔다. 이들은 ‘중국인 투표권 없애라’, ‘화교 특혜 자국민 역차별’ 등의 팻말을 들고 활동했다. 지난 17일에 이들은 대림역 10번 출구·대림역 4번 출구·문래근린공원 등지를 행진했다. 대림역 근처에는 동구로초등학교·대동초등학교 등이 위치한다. 대동초의 경우 중국동포 비율이 약 80~90%에 달한다.

앞서 전국교장교감원장원감 좋은교육정챔포럼 역시 입장문을 통해 “우리는 최근 극우단체 대림동 집회와 관련하여 서울 소재 중학교와 지원청이 표명한 우려와 걱정에 깊이 공감한다”면서 “교육청과 교육부, 그리고 관련 정부기관, 특히 정치권이 문제 해결을 위해 보다 적극적인 대책을 마련할 것을 촉구한다”고 했다.