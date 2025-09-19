[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공(대표 조중석)이 신규 항공기를 잇따라 도입하며 운영 기단 현대화에 속도를 내고 있다.

19일 이스타항공은 18호기를 도입했다고 밝혔다. 지난 16일에는 16, 17호기를 동시에 도입했으며, 10월에는 19호기, 12월에는 20호기 추가 도입이 예정돼 있어 연말 기준 총 20대의 항공기를 운영하게 된다.

올해 도입되는 다섯 대의 기재(16~20호기)는 189석 규모의 B737-8 신기종으로, 모두 중고기가 아닌 제작 후 항공사에 처음 인도되는 신규 항공기다.

20호기까지 도입되면 이스타항공은 보유 기재 중 신기종(B737-8)이 차지하는 비중이 50%까지 확대되며 항공기 평균 기령이 약 7년대로 낮아진다.

또한, B737-8 기종은 기존 항공기 대비 연료 효율과 탄소 배출량이 약 20% 개선된 고효율 친환경 항공기로, 이스타항공은 계속해서 점진적 기단 현대화를 통해 원가 절감과 운항 안정성을 강화한다는 방침이다.

이스타항공 관계자는 “이달 도입된 항공기는 통합 항공사 출범에 따라 이관이 예정된 노선에 투입하는 등 노선 네트워크 확장에 활용할 예정“이라며, “연료 효율 개선을 통한 원가 경쟁력 강화와 함께, B737-8 기종의 쾌적하고 조용한 기내 환경을 통해 고객분들께도 더 나은 서비스를 제공할 것”이라 말했다.