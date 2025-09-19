5대은행·인터넷은행 청년연체 총 7만건 소득불안·DSR 70%↑…상환 부담 커져 은행권, 젊은 차주 맞춤형 채무조정 강화 당국 “신용평가 고도화·미래적금 지원”

은행에서 연체된 대출 2건 중 1건이 2030세대 청년층인 것으로 파악됐다. 소득이 불안정한 청년이 사회 초년부터 높은 원리금 상환 부담을 떠안으면서 구조적으로 연체 위험에 노출된 실정이다.

이런 가운데 올해 8월 청년고용률이 16개월 연속으로 하락했다. 일도 구직도 하지 않는 ‘쉬었음’ 청년은 40만명에 달했다. 특히 그냥 쉬었다는 30대 인구는 8월 기준 32만8000명으로 역대 최대를 기록했다.

19일 헤럴드경제가 국회 정무위원회 소속 김승원 더불어민주당 의원실을 통해 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 6월 말 기준 5대 은행과 인터넷전문은행의 2030세대 대출 연체 건수는 총 7만 건에 달했다. 총 대출 연체 건수(14만6000건)의 절반 수준이다. 30대만 4만 건으로 모든 연령대에서 연체 건수가 가장 많았다. 그 뒤로 40대(3만5000건), 20대 미만(3만 건), 50대(2만5000건), 60대(1만6000건) 등 순이다.

최근 3년간 전체 연체에서 2030세대가 차지하는 비중은 2023년 6월 말 기준 50.9%, 2024년 6월 48.1%에 이어 지난해 6월 47.9%로 감소하는 추세다. 다만 생활 기반이 약한 2030세대가 여전히 전체 연체의 절반가량을 차지하고 있는 만큼, 특단의 대책이 필요하다는 지적이 나온다.

금융당국 한 관계자는 “청년층의 경우 저소득자 비중이 높은 차주 특성상 경기변동 등에 따라 사회생활 초기부터 연체에 처할 위험이 다소 큰 상황”이라고 지적했다.

젊은 차주들은 특히 인터넷은행에서 원리금 상환 부담을 크게 지고 있다. 나이대별 DSR(총부채원리금상환비율)이 70% 이상인 차주의 비중을 보면 6월 말 기준 30대는 인터넷은행과 5대 은행에서 각각 12%, 9.3%였다. 40대도 각각 13.7%, 10.8%로 5대 은행보다 인터넷은행이 높았다.

DSR이란 차주의 상환능력 대비 원리금상환부담을 나타내는 지표다. 높을수록 소득 대비 원리금 상환 비중이 크다는 의미다. 금융권에서는 DSR 70% 이상의 차주는 최저 생계비를 제외하고 거의 모든 소득을 원리금 상환에 쏟는 상황으로 간주한다.

인터넷은행에서 젊은층의 원리금 상환 부담이 더 큰 것은 기본적으로 모바일 친화적인 2040세대가 주요 고객층인 데다, 인터넷은행 특성상 상대적으로 중저신용자 대출 비중이 크기 때문으로 풀이된다. 금융권 한 관계자는 “연령대와 은행 유형별로 위험 요인이 천차만별”이라며 “맞춤형 관리를 할 필요가 있다”고 말했다.

은행권은 보다 정밀한 신용평가 모델을 개발하는 등 청년층의 연체 관리를 강화하고 있다.

KB국민은행은 금융거래이력 부족 고객인 경우 거절 기준을 차등화해 운영하고 있다. 신한은행도 매월 상품별 연체 모니터링을 통해 청년상품 연체가 증가한 영업점에 청년층 채무조정 프로그램 매뉴얼을 공유하고 있다. 하나은행은 청년층을 위한 채무조정 프로그램 운영하고 있고, 우리은행은 신용대출 119, 가계신용대출 원금상환 유예제도 등 채무 조정 제도를 활용하고 있다. 농협은행도 적극적인 채무조정을 통해 취약 차주의 재기 기반을 마련하고 있다.

인터넷은행도 마찬가지다. 카카오뱅크는 청년층의 연체율 추이에 따라 가계대출 심사 기준을 점검해 청년층에게 상환능력 대비 과도한 대출이 취급되지 않도록 조치할 계획이다. 자체 개발한 대안신용평가모형 등을 활용해 우량한 청년에 대한 취급을 확대할 예정이다. 토스뱅크도 불합리한 차별을 방지하기 위해 민감 요소에 대한 직접 활용은 지양하고, 젊은 취약 차주를 분석해 대체 신용평가모형을 활용할 방침이다. 케이뱅크는 지난 3월 도입한 ‘금융거래이력 부족 고객 전용 모델’을 토대로 청년층의 신용을 보다 세밀하고 정확히 평가해 불량 변별력을 개선했다.

금융당국도 관련 상황을 예의주시하고 있다. 금감원 관계자는 “상환능력 범위 내에서 필요한 자금이 원활하게 공급될 수 있도록 은행 신용평가 고도화를 유도하고 향후 대출 부실화 가능성에 대비해 적정 수준의 충당금 적립 등 손실흡수능력을 확충토록 할 것”이라며 “차주의 일시적인 경제적 어려움이 지나친 신용불이익으로 이어지지 않도록 선제적인 채무조정 등 적극적인 지원을 독려할 예정”이라고 밝혔다.

금융위원회가 내년 출시 예정인 ‘청년미래적금’도 청년층의 건전산 자산 형성을 도우려는 취지다. 청년미래적금은 청년층의 종잣돈 마련을 지원하기 위한 정책적금 상품이다. 월 납입액에 대해 정부가 최대 12%를 지원해주고, 여기에 은행 이자도 추가로 붙는 구조다. 김승원 의원은 “청년층이 전체 연체의 절반을 차지한다는 통계는 저소득·중저신용 청년들이 경기 불안과 고금리 속에서 더 큰 신용위험에 노출돼 있음을 잘 보여준다”며 “금융당국은 선제적으로 청년부채 완화를 위한 종합적 대책을 적극 마련해야 한다”고 강조했다. 김벼리 기자