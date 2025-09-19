암참-고용노동부 차관 ‘고위급 간담회’ 개최 제임스 김 회장 “회원사 대상 설문조사 진행” 기업들 “노봉법에 불법파업 대응 한계” 호소

[헤럴드경제=김현일 기자] 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사는 “최근 통과된 노란봉투법과 관련해 고용노동부와의 태스크포스(TF)가 산업계 의견을 충실히 반영해야 한다”며 “이를 지원하기 위해 암참은 조만간 구체적인 정책 제언을 공유할 예정”이라고 밝혔다.

제임스 김 회장은 19일 오전 여의도 콘래드 서울 호텔에서 ‘고위급 간담회 시리즈(Executive Roundtable Series)’의 첫 세션을 개최하고 “현재 암참 회원사를 대상으로 (노란봉투법 관련) 설문조사를 진행 중”이라며 이같이 말했다.

이날 간담회에는 권창준 고용노동부 차관을 비롯해 국내외 주요 기업 최고경영자(CEO)·임원들이 참석해 새 정부의 고용노동 정책 방향과 한국 경제 재도약을 위한 과제를 논의했다.

참석 기업들은 ▷잦은 법·제도 변화로 인한 경영 불확실성 ▷노란봉투법 시행에 따른 경영권 보호 약화와 장기 불법파업 대응의 한계 ▷파업 시 대체인력 투입의 법적 제한 ▷물류 현장에서의 불법 파업으로 인한 공급망 차질 ▷중대재해처벌법의 예방 중심 개선 필요성 등을 주요 현안으로 다뤘다.

참석자들은 또한 노사분쟁 조정·중재 제도의 강화 필요성을 강조하며 외국인 투자기업을 포함한 기업들이 보다 안정적이고 예측 가능한 환경에서 경영 활동을 이어갈 수 있도록 제도적 보완이 필요하다는 의견을 전달했다.

제임스 김 회장은 “한국이 아·태 지역의 핵심 허브로 자리매김하려면 경영환경 전반의 개선이 필수적이고, 그 중심엔 노동 유연성이 있다”며 “암참은 한국의 국가 경쟁력 강화와 아시아 비즈니스 허브로의 도약을 위해 노동 개혁을 추진하는 과정에서 정부와 긴밀히 협력할 준비가 돼 있다”고 강조했다.

권창준 고용노동부 차관은 “글로벌 경쟁력 확보와 지속 가능한 성장을 위해 한·미 기업 간, 노사 간 긴밀히 협력해 나가야 할 사안들이 많다”며 “외국계 기업들이 자국과 우리나라 공동의 이익 증진을 위해 책임 있는 역할과 리더십을 발휘해 달라”고 당부했다.

이어 “정부도 더 많이 의견을 듣고 더 깊게 고민해서 기업과 노동자 모두의 ‘진짜 성장’을 지원하는 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

암참과 고용노동부 간 고위급 대화는 새 정부 출범 이후 두 번째다. 앞서 제임스 김 회장은 지난달 14일 김영훈 고용노동부 장관과 비공개 간담회를 갖고 한국의 주요 노동정책 방향과 글로벌 산업계의 의견을 공유한 바 있다.

이 자리에서 김 장관은 ‘노란봉투법’으로 불리는 노동조합법 2·3조 개정안에 대한 오해를 해소하고 경영계의 의견을 반영할 TF를 운영하겠다고 밝혔다.

암참은 앞으로도 ‘고위급 간담회 시리즈’를 통해 규제 환경 등을 심도 있게 논의하고, 공공·민간 협력의 장을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.