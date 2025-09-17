한은 지식서비스 무역 통계 상반기 적자폭 45.3억달러

[헤럴드경제=홍태화 기자] 우리나라가 지식서비스 무역에서 올해 상반기 45억달러가 넘는 적자를 기록했다. 해외 게임, 온라인 동영상 서비스(OTT), 인공지능(AI) 앱 등 주요 지식서비스 대부분이 미국을 필두로 한 해외 기업 서비스이기 때문으로 풀이됐다.

17일 한국은행이 발표한 ‘2025년 상반기 지식서비스 무역통계’에 따르면 상반기 지식서비스 적자는 모두 45억3000만달러로 집계됐다. 작년 하반기(-37억6000만달러)보다 적자 폭이 7억7000만달러 확대됐다.

지식서비스 수지 통계는 주로 지식·정보를 기반으로 생산되고 디지털 형태로 거래되는 서비스의 수출에서 수입을 뺀 것이다. 지식재산권 사용료, 정보·통신 서비스, 문화·여가 서비스, 전문·사업 서비스 등 크게 4개 분야로 구성된다.

특히 지식재산권 사용료 적자는 6개월 사이 14억4000만달러에서 24억5000만달러로 10억달러 늘었다. 외국 게임·OTT·AI 앱, 온라인 구독 서비스 수요 증가와 함께 저작권 적자도 9000만달러에서 6억달러로 5억1000만달러 급증했다.

전문·사업서비스 적자 폭(-44억8000만달러)도 연구개발(R&D, -30억9000만달러) 등을 중심으로 4억5000만달러 확대됐다.

반대로 정보·통신서비스의 경우 흑자 규모가 12억8000만달러에서 19억6000만달러로 6억8000만달러 증가했다. 반기 기준으로 역대 최대 흑자다. 한국이 생산한 스마트폰에 외국 앱 등을 탑재해주고 받은 대가가 늘어난 영향이 컸다.

문화·여가서비스 흑자도 작년 하반기와 같은 4억4000만달러를 기록했다. K팝 등 K 콘텐츠의 인기에 힘입어 공연·전시 관련 흑자가 1억8000만달러에서 2억달러로 늘었다.

지역별로는 아시아(+35억7000만달러)에서 흑자를, 북미(-37억7000만달러)와 유럽(-21억8000만달러)에서는 적자를 기록했다.

박성곤 한은 국제수지팀장은 “중국·동남아 등 아시아에서는 게임·특허 상품권 등 수출 호조로 흑자지만, 북미의 경우 우리나라 기업들이 원천기술을 많이 의존하기 때문에 지식재산권 수입이 많아 적자”라며 “아시아 흑자, 북미 적자의 이원화 구조가 이어지고 있다”고 지적했다.