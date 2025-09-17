공식 임기 지난달 21일...후임 없어 임기 이어와 임명절차 최소 2개월...공백 내년 초까지 갈수도

[헤럴드경제=배문숙 기자]지난달 임기가 만료된 황주호 한국수력원자력 사장이 18일자로 사직처리된다.

17일 원자력업계에 따르면 정부는 황 사장의 사직서를 18일 처리할 예정이다.

황 사장은 2022년 8월 22일 취임한 뒤 법정 3년 임기를 지난달 21일 공식적으로 마쳤다. 그러나 후임자를 선출하지 못해 17일 현재까지 임기를 이어왔다. 공기업 사장의 임명절차는 통상적으로 두 달 이상 소요된다.

황 사장이 사직 처리 됨에 따라 한수원 사장 공백은 늦으면 내년 초까지 이어질 수 있다는 관측이 나온다.

황 사장은 지난 8일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에 김원이 의원이 ‘임기가 만료되는 만큼 본인이 적절한 시기에 사퇴할 의지를 가지고 있는가’를 묻는 질문에 ‘그렇다’고 입장을 밝힌 바 있다.

김정관 산업통상자원부 장관도 이날 같은 자리에서 황 사장 임기가 만료되는 것과 관련해 “공모 절차가 순리에 맞게 조속하게 진행되는 것이 바람직하다”고 의견을 말힌 바 있다.