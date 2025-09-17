“권성동 구속은 결코 끝이 아니다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 조국혁신당은 통일교 측으로부터 억대의 불법 정치자금을 받은 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 구속되자 “모든 불법과 부패에 대해 엄중히 책임을 물어야 할 것”이라고 17일 강조했다.

박찬규 혁신당 부대변인은 이날 오전 논평을 통해 “윤핵관 권 의원이 구속됐다”며 “권력에 빌붙어 윤석열을 비호하던 행태는 결국 그와 함께 몰락하는 장면으로 막을 내리려 하고 있다. 그러나 자신의 몰락을 앞당긴 것은 결국 본인의 정치적 부패였다”고 비판했다.

박 부대변인은 “권 의원은 통일교 불법 정치자금 수수 의혹이 불거지자 ‘공여자의 허위 진술일 뿐’이라고 부인했지만, 뒤로는 차명폰 사용과 휴대전화 교체 등 증거 인멸에 급급했다”라며 “국회 체포동의안이 가결된 직후에도 ‘검찰의 정치 수사’라고 주장하며 개인의 범죄 행위를 정치 공방으로 호도했다”고 지적했다.

이어 “그러나 권 의원의 문제는 이번 사건에만 국한되지 않는다”라며 “강원랜드 취업청탁 등을 비롯해 오랜 기간 강릉 지역구를 자신의 정치적 기반이자 사적 이권의 통로로 활용했다는 의혹이 꾸준히 제기돼 왔다”고 언급했다.

그러면서 “친인척 특혜, 토지 매입, 지역 사업 배정 과정에서의 이해충돌 문제 등은 아직 제대로 규명된 바가 없다”라며 “이번 구속을 계기로 강릉 지역구 이권 의혹 또한 철저히 수사하여 드러나는 모든 불법과 부패에 대해 엄중히 책임을 물어야 할 것”이라고 거듭 강조했다.

박 부대변인은 “권 의원은 내란 국면에서 국민의힘 원내대표로서 김건희 특검과 내란 특검을 가로막고, 중대한 법률안에 대해 대통령의 거부권 행사를 주도한 당사자이기도 하다”라며 “이에 대한 정치적, 법적 책임 또한 본인이 감당해야 할 몫”이라고 했다.

그는 “권 의원의 구속은 결코 끝이 아니다”라며 “이제 시작일 뿐”이라고 덧붙였다.