법원 “증거 인멸 염려”

[헤럴드경제=박지영 기자]통일교로부터 1억원의 불법 정치자금을 받은 혐의로 수사를 받고 있는 권성동 국민의힘 의원이 구속됐다.

17일 법조계에 따르면 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 권 의원에 대한 구속영장을 16일 발부했다. 남 부장판사는 “증거를 인멸할 염려가 있다”고 설명했다.

권 의원은 2022년 1월 5일 서울 영등포구 한 식당에서 윤영호 통일교 전 세계본부장으로부터 현금 약 1억원의 정치자금을 받은 혐의를 받는다. 특검은 윤 전 본부장이 윤석열 후보 당선을 전제로 ▷통일교 정책 국가정책으로 추진 ▷통일교 대규모 프로젝트 및 행사 지원을 요청했다고 보고 있다.

김건희특검팀(특별검사 민중기)는 지난달 27일 권 의원을 피의자 신분으로 소환해 13시간가량 조사한 뒤 이튿날 구속영장을 청구했다. 권 전 의원은 혐의를 부인했으나 특검은 윤 전 본부장의 진술, 다이어리, 문자메시지 등을 증거로 확보했다.

또 특검팀은 권 의원이 지난해 12월 중순께부터 보좌관 명의 휴대전화로 윤 전 본부장과 연락한 정황을 확인한 것으로 알려졌다. 해당 휴대전화로 건진법사 전성배 씨와 통화하는 등 기록도 확보했다고 한다. 통일교 의혹의 핵심 관계자인 윤 전 본부장, 전 씨 등과 ‘말 맞추기’ 한 정황이 구속영장 발부에 결정적인 영향을 미친 것으로 보인다.

특검은 또 권 의원이 2022년 2~3월 한학자 통일교(세계평화통일가정연합) 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹, 한 총재의 해외 원정도박 경찰 수사 정보를 통일교 측에 흘려 수사에 대비하도록 했다는 의혹도 받고 있다. 윤씨와 ‘건진법사’ 전성배 씨가 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 권 의원을 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹도 함께 들여다보고 있다.

앞서 16일 오후 1시 34분께 법원에 도착한 권 의원은 “참담한 심정이다. 문재인 정권 때 검찰 탄압 수사가 생각난다”며 “그때도 결백했고 이번에도 결백하다”고 혐의를 부인했다. 그러면서 “무리한 수사, 부실한 구속영장 청구, 그리고 정치 권력과의 이해관계가 얽혀 있다는 점에서 문재인 검찰이나 이재명 특검은 동일하다. 문재인 검찰의 수사가 거짓이었듯이 이재명 특검의 수사도 거짓”이라고 했다.