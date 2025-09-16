12개 제품 품질·안전성 평가

[헤럴드경제=전새날 기자] 시중 에어프라이어용 냉동 돈가스의 지방·단백질 함량이 제품별로 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.

한국소비자원은 냉동 돈가스 12개 제품을 대상으로 영양성분·맛 특성 등 품질과 미생물·중금속 등 안전성을 실험, 평가한 결과를 16일 공개했다.

이에 따르면 냉동 등심·치즈돈가스 지방함량은 100ｇ 기준 각각 16~24ｇ과 18~25ｇ으로 1일 영양성분 기준치의 30~46% 수준이었다.

등심돈가스에서는 ‘퀴진 크리스피 돈까스 통등심’(동원F&B)이 24ｇ(44%)으로 지방 함량이 가장 높았다. 이는 ‘목우촌 두번 튀겨 더욱 바삭한 통등심돈까스’(농협목우촌), ‘쉐푸드 등심통돈까스’(롯데웰푸드), ‘홈밀 국산 돼지고기 통등심돈까스’(홈플러스) 등 3개 제품의 16g(30%) 대비 1.5배에 이른다.

치즈돈가스에서는 ‘노브랜드 통등심치즈돈까스’(이마트)와 ‘퀴진 크리스피 돈까스 모짜렐라 치즈’(동원F&B) 제품이 지방함량이 25g(46%)으로 고지방이고, ‘풀무원 블럭치즈돈카츠’(풀무원식품)는 지방함량이 18g(33%)으로 가장 낮았다.

단백질 함량은 등심돈가스가 11∼16g, 치즈돈가스가 15~21g으로 1일 영양성분 기준치의 20~38% 수준으로 나타났다. 탄수화물은 등심돈가스가 12~21g, 치즈돈가스가 10~20g으로 1일 영양성분 기준치의 3~6% 수준이어서 지방이나 단백질 대비 함량이 낮았다.

소비자원은 냉동 돈가스는 1일 영양성분 기준치 대비 지방과 단백질은 많지만, 탄수화물 함량이 낮은 편인 만큼 밥·샐러드와 함께 섭취할 것을 권했다.

가격 조사에서는 등심돈가스 중 ‘고메 통등심돈카츠’(CJ제일제당)가 100ｇ당 1976원으로 가장 싸고 ‘쉐푸드 등심통돈까스’ 제품이 3160원으로 가장 비쌌다. 치즈돈가스 중에서는 ‘노브랜드 통등심치즈돈까스’ 제품이 100ｇ당 1773원으로 가장 저렴했고, ‘풀무원 블럭치즈돈카츠’는 2852원으로 가장 비쌌다.

함께 진행된 맛 특성 평가에서는 등심·치즈 돈가스 중 가장 비싼 제품인 ‘쉐푸드 등심통돈까스’와 ‘풀무원 블럭치즈돈카츠’가 상대적으로 높은 평가를 받았다고 밝혔다. 맛 평가는 튀김옷의 바삭함·고기의 부드러움·고기의 두꺼움·기름짐(등심돈가스), 고기의 식감·치즈의 쫄깃함·치즈의 양·기름짐(치즈돈가스)를 기준으로 이뤄졌다.

소비자원은 안전성 검사에서는 12개 제품 모두 중금속·미생물·휘발성 염기질소 시험에서 기준에 적합한 것으로 나타났다고 밝혔다.