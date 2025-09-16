7월 통화 및 유동성 M2, 4344.3조 기록

[헤럴드경제=홍태화 기자] 증시 상승세에 힘입어 주식시장으로 자금이 쏠리면서 7월 통화량이 36조원가량 늘었다.

16일 한국은행이 공개한 ‘통화 및 유동성’ 통계에 따르면 7월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4344조3000억원으로 전월 대비 0.8%(35조9000억원) 늘었다.

넓은 의미의 통화량 지표인 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1)과 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 수익증권, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등이 포함된다.

세부적으로 7월 통화량은 수익증권이 15조3000억원, 수시입출식 저축성예금이 7조1000억원, 요구불예금이 6조9000억원 각각 증가했다. 시장형 상품은 2조6000억원 줄었다.

수익증권은 증시 상승세에 따라 주식형 증권을 중심으로 증가했고, 수시입출식 저축성예금과 요구불예금은 부가가치세 납부를 위한 예치, 투자 대기성 자금 유입 등으로 늘어난 것으로 풀이된다.

주체별로는 기타 금융기관(+17조2000억원), 가계 및 비영리단체(14조5000억원), 기타 부문(2조9000억원), 기업(1조7000억원) 등에서 유동성이 모두 늘었다.