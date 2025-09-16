[헤럴드경제=김성훈 기자] 최태원 SK그룹 회장이 자신과 동거인 김희영 티앤씨재단 대표 관련 비방 영상을 올린 유튜버들을 명예훼손 혐의로 고소해 경찰 수사 중인 것으로 뒤늦게 확인됐다.

16일 경찰에 따르면, 최 회장 등은 지난해 10월 정보통신망법 상 명예훼손 등의 혐의로 사이버레커 유튜버 ‘고추밭’ 등 유튜버 10여 명을 고소해 서울 용산경찰서가 수사 중이다.

최 회장은 이들이 동거인 김 대표의 과거사나 가족들에 대한 허위·악성 정보를 확대 재생산했다고 주장하는 것으로 전해졌다.

유튜버 중에는 신원이 드러나지 않은 이도 있기 때문에, 최 회장 측은 유튜브 운영사인 구글을 상대로 미국 법원에 요청해 소송 전 증거조사 절차인 증거개시(디스커버리) 절차를 진행했고, 이를 통해 이들 일부 유튜버의 신원을 특정했다. 이렇게 확보한 정보를 경찰에 추가 증거자료로 제출했다.

최 회장 측은 지난 2021년에도 자신과 동거인인 김희영 티앤씨재단 대표와 관련해 허위사실을 방송한 유튜브 채널을 명예훼손 혐의로 고소한 바 있다.

유튜버 ‘고추밭’은 유명 인사들을 조롱하는 게시물로 조회수를 올려온 사이버레커 유튜버로, 인터넷 방송인 과즙세연에 대한 비방 영상을 올렸다가 명예훼손 혐의로 고소당했다. 그는 자신에 대한 수사가 시작된 뒤 관련 영상을 모두 내린 상태다.