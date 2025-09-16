맞춤형 통합지원 서비스·안전장비 지원 확대

[헤럴드경제=안효정 기자] 내년부터 스토킹·교제폭력 피해자에 대한 맞춤형 통합지원 서비스가 이뤄지고 안전장비 지원이 확대된다. 또 가정폭력 피해자들이 머무는 보호시설 환경도 개선된다.

16일 여성가족부에 따르면 여가부의 2026년도 스토킹·교제폭력·가정폭력 피해자 지원 관련 예산안은 올해(425억원)보다 6.7% 늘어난 453억원으로 편성됐다.

예산안을 살펴보면 우선 ①스토킹·교제폭력 피해자에게 상담·주거지원·치료회복 등 ‘맞춤형 통합지원 서비스’가 제공된다. 기존에 분절적으로 운영되던 긴급 주거지원과 회복 프로그램이 통합된다.

피해자의 안전을 강화하기 위해 ②휴대용 보호 장비도 지급된다. 피해자가 긴급 상황에서 지인에게 위치를 전송해 구조를 요청할 수 있는 휴대용 비상벨과 신변 안전 확보를 위한 호신용 스프레이 등이 보급된다. 긴급주거지원 시설에 입소한 피해자가 직장 출·퇴근 등으로 시설 밖에 나갈 때 불안감을 호소하는 경우가 늘어난 데 따른 것이다.

아울러 ③가정폭력 피해자 보호시설에 대한 지원이 늘어난다. 내년부터 피해자의 동반자녀도 함께 보호할 수 있는 가족보호시설로 환경이 개선되고 노후화된 시설은 보수된다. 피해자의 사생활 보호가 가능하도록 1인실 등의 시설도 확충된다. 폭력피해자 대상의 임대주택 공급 또한 확대된다.

원민경 여가부 장관은 “이번 예산 확대는 피해자 안전에 중점을 둔 의미 있는 조치”라며 “앞으로도 현장 소통을 강화해 피해자의 안전과 권리 보호를 위한 정책들을 지속적으로 발전시키고 피해자 지원의 실효성을 높여 나가겠다”고 밝혔다.