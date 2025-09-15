15일 코스피 3400선 돌파…사상 최고치 SW·철강·유통 등 실적대비 저평가 업종 주목

[헤럴드경제=경예은 기자] 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 글로벌 증시가 단기 변곡점에 섰다는 진단이 나왔다. 채권금리와 달러 반등이 코스피를 비롯한 위험자산 변동성을 키울 수 있는 가운데, 증권가에서는 코스피 3400선 이상에서는 추격 매수를 자제하고 저평가 업종 중심의 선별 대응이 필요하다는 평가다.

15일 이경민 대신증권 연구원은 보고서에서 “코스피는 9월 들어 9거래일 연속 상승하며 3400선에 바짝 다가섰지만 밸류에이션과 가격 부담이 확대로 단기적으로는 조정 가능성을 염두에 둘 필요가 있다”고 밝혔다.

이 연구원은 “이번 주 열리는 9월 FOMC에서 금리 인하 사이클이 재개될 것으로 예상되지만 시장이 기대하는 연내 세 차례·2026년까지 여섯 차례 인하 전망과 연방준비제도(Fed, 연준) 점도표 사이의 괴리를 확인해야 하는 시점”이라고 짚었다.

FOMC는 연준 위원들의 향후 금리 전망을 담은 점도표를 9월 회의 이후 경제전망치(SEP)에 포함해 공개할 예정이다. 만약 점도표가 기대에 미치지 못할 경우 채권금리와 달러가 반등하면서 증시 조정 압력으로 작용할 수 있다는 설명이다.

그는 또 “기대가 충족되더라도 이미 금리 인하 기대를 선반영하며 미국과 한국 증시가 사상 최고치를 경신해온 만큼 상승 동력은 제한적일 수 있다”며 “제롬 파월 연준 의장의 기자회견 발언에 따라 변동성이 확대될 가능성도 배제할 수 없다”고 덧붙였다.

이어 “이번 FOMC를 계기로 내년까지 금리 인하 강도와 폭이 확인된 이후에는 경기 둔화와 고용 악화 우려가 증시에 더 큰 영향을 미칠 수 있다”며 “금융시장이 경기 침체 시나리오를 반영하는지가 올해 4분기 증시 향방의 핵심 변수”라고 진단했다.

코스피 밴딩에 따라 투자전략도 달리 제시됐다. 이 연구원은 “단기 조정 국면에서는 3200선 전후에서 3400 이상을 노린 트레이딩 전략이 유효하다”면서도 “3400선을 넘어서는 구간에서는 추격 매수보다는 업종 간 순환매 대응력이 필요하다”고 설명했다.

그는 최근 코스피 고점 경신 과정에서 반도체와 정책 수혜주가 상승을 주도했다고 분석했다. 하지만 특정 업종 쏠림 현상이 심화되면 단기 변동성이 커질 수 있는 만큼 중단기적으로는 실적 대비 저평가 영역에 있는 업종들로 매수세가 확산될 가능성이 크다고 전망했다.

단기 트레이딩 유망 업종으로는 ▷건강관리 ▷소프트웨어 ▷철강 ▷비철금속 ▷유통 ▷호텔·레저 ▷은행 ▷증권 등이 꼽혔다. 이들 업종은 단기 매물 소화와 과열 해소 국면에서 상대적인 안정성을 확보할 수 있고, 반등 시에는 ‘수익률 키맞추기’ 차원의 매수세가 유입될 가능성이 높다는 관측이다.

또한 “코스피가 3200선 밑으로 내려설 경우에는 매수 관점으로 전환해도 무방하다”며 “자동차, 2차전지, 인터넷, 제약·바이오 업종은 현 수준부터 단기 등락을 활용한 비중 확대 전략이 유효하다”고 했다. 가격 및 밸류에이션 매력이 충분해 중기 전략 측면에서 매집이 가능하다는 이유에서다.

반면 반도체, 조선, 기계, 방산, 내수 소비주는 단기적으로 과열 해소 및 매물 소화 구간에 진입해 있어 변동성이 확대될 가능성이 높다는 분석이다. 이에 따라 이 연구원은 분할 매수 전략을 병행하는 신중한 접근이 필요하다고 조언했다.