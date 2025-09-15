‘노상원 수첩 망언’ 송언석 원내대표 민주당, 대정부질문 기간 규탄 피케팅

[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 나흘간 이어질 대정부질문을 앞두고 더불어민주당은 15일 국민의힘을 향해 “대정부질문과 국정감사는 대체로 야당의 시간이다. 그런데 국민의힘은 이런 야당의 시가능라 활용하지 못하고 장외투쟁한다고 한다”며 “야당이 할 말을 제대로 하는 시간인 만큼 적극 활용하길 권고한다”고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의 후 기자들과 만나 “국민의힘은 법조계·종교계로 내란청산에 반대하는 기조를 넓혀가는 중”이라며 “장동혁 국민의힘 대표는 어제 손현보 (부산 세계로교회) 목사의 구속을 종교 탄압이라고 했고, 전국 법관회의를 계기로 사법부에서는 분연히 떨쳐 일어나야 한다고 발언했다”고 말했다.

박 수석대변인은 “밖에서 그런 말씀을 하실 게 아니라 이제 대정부질문과 국정감사를 통해 이재명 정부에 대해 야당이 할 말을 제대로 하는 시간을 적극 활용하기를 권고한다”며 “국민의힘이 그럴수록 주당은 내란 청산, 개혁·미래세력이고 국민의힘은 내란 청산 반대, 퇴행·과거세력으로 프레임화된다는 걸 본인들 스스로 잘 알 것””이라고 지적했다.

민주당은 대정부질문 기간 ‘노상원 수첩’ 관련 망언 논란을 일으킨 국민의힘 송언석 원내대표와 김재원 최고위원을 규탄하기로 했다.

박 수석대변인은 “오늘부터 시작되는 대정부질문, 추석 명절 주간 국정감사 기간에 묻혀 국민이 잊고 유야무야 없어질 것이라 기대하면 큰 오산”이라며 “민주당은 국민과 함께 송 원내대표와 김 최고위원이 국민께 진심으로 사과하고 응분의 책임 지는 것을 똑똑히 지켜볼 것”이라고 말했다.

김현정 원내대변인은 “대정부질문 20분 전 원내대표단을 중심으로 규탄 피케팅을 진행하기로 했고, 내일(16일)부터는 초선 의원으로 확장할 것””라며 “정청래 대표도 말했지만 송 원내대표의 망언은 내란의 성공을 바란 것으로 이어진다. 절대 대충 넘어가지 않을 것”이라고 덧붙였다.