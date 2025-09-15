15일 국립묘지 유골함 물고임 대책 발표 유족 희망시 재안장·친환경 유골함 확대

[헤럴드경제=신대원 기자] 국가보훈부는 국립묘지 유골함 물고임 현상과 관련해 유족이 희망할 경우 재안장과 친환경 유골함 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

보훈부는 15일 이 같은 내용의 국립묘지 유골함 물고임 대책을 발표했다.

보훈부는 현재 국립현충원 2곳과 국립호국원 6곳, 민주묘지 3곳, 신암선열공원 등 전국 12개 국립묘지를 관리 중이다.

국립묘지별로 봉안묘와 봉안당·봉안담 등 봉안시설, 그리고 유골을 친환경 유골함에 넣어 잔디 밑이나 주변에 묻는 자연장지 형태로 안장하고 있다.

그런데 최근 도자기형 유골함을 안장한 일부 묘역에서 물고임이 발생한 사례가 나타난 바 있다.

올해 들어선 국립 5·18민주묘역와 임실·영천호국원 등 이장 과정에서 일부 유골함이 침수된 사례가 확인되기도 했다.

보훈부는 원인 분석을 위해 조경·토목·장례 분야의 5명으로 구성된 전문가 자문단을 구성해 현지 실태조사를 진행했다.

전문가들은 조사 뒤 “봉안묘 형태로 땅에 도자기형 유골함을 매장할 경우 배수시설이 잘 돼있다 하더라도 호우와 결로 등으로 물이 고일 수 있고, 이는 민간 봉안묘 형태에도 동일하게 나타나는 현상”이라는데 의견을 같이했다.

이들은 그러면서 “향후 친환경 유골함 등 안장 방식 개선과 묘역 내 빠른 배수를 위한 배수시설의 지속적인 개선이 필요하다”는 의견을 개진했다.

이에 따라 보훈부는 우선 유족이 희망하는 경우 재안장을 추진하기로 했다.

유족의 동의를 얻어 묘역 개장과 재안장을 진행하는 과정에서 유골함 사용시 발생할 수 있는 문제를 설명하고 친환경 유골함으로 재안장할 수 있도록 적극 권장한다는 계획이다.

관련해 매뉴얼을 마련해 각 국립묘지에 배포하고 재안장 신청 수요에 따라 단계적으로 추진한다는 방침이다.

배수에 지장을 주고 물고임 가중의 원인이 되는 석관 사용도 중지한다.

현재 안장 시 석관을 사용하는 국립묘지로는 4·19민주묘지와 5·18민주묘지가 있다.

배수 개선과 물고임 측정 대책도 병행된다.

국립묘지 지하 수위 측정과 원활한 배수를 위해선 유입된 지하수 수위를 측정하고 외부로 배출하는 시설인 집수정을 설치한다.

현재 국립대전현충원에 집수정이 설치돼 있으며 올해 임실호국원을 시작으로 확대한다는 구상이다.

특히 묘역 땅속에 자갈과 유공관 등을 매설한 수로 형태의 배수시설인 맹암거 등을 설치하는 등 배수시설도 개선한다.

이미 대전현충원은 맹암거 설치 공사를 진행중이며 5·18민주묘지도 올해 안에 설치를 완료할 예정이다.

이와 함께 취약구역 파악을 위해 봉안묘가 있는 국립묘지에 물고임 측정용 유골함을 설치해 분기별로 점검하고 대응한다는 계획이다.

권오을 보훈부 장관은 “국립묘지 유골함 물고임으로 인해 유족과 국민들께 심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 사과의 말씀을 드린다”며 “국립묘지 유골함 물고임 대책을 철저히 이행해 국가를 위해 헌신하신 분들에 대한 마지막 예우를 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.