[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)가 지난 13일부터 14일까지 인천 영종도 소재 자동차 복합 문화 공간 BMW 드라이빙 센터에서 진행한 ‘벤투스 슈퍼 스포츠 익스피리언스 데이(Ventus Super Sport Experience Day)’가 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 슈퍼 스포츠 올시즌 타이어 ‘벤투스 S1 에보 Z AS(Ventus S1 evo Z AS)’를 포함, 올해 3월 출시한 초고성능 익스트림 슈퍼 스포츠 타이어 ‘벤투스 에보 Z(Ventus evo Z)’ 등 플래그십 타이어 브랜드 ‘벤투스(Ventus)’의 슈퍼 스포츠 라인업을 중심으로, 글로벌 시장을 선도하는 톱티어(Top Tier) 기술력 체험 기회를 제공하며 국내 고객과의 소통 접점을 확대하고자 마련됐다.

행사 첫날에는 올해 3월 선발된 ‘익스피리언스 크루(Experience Crew)’와 자동차 전문 인플루언서 등 36명을 대상으로 시승 행사를 진행했다. ‘벤투스 슈퍼 스포츠 올시즌’ 및 ‘벤투스 익스트림 슈퍼 스포츠’ 제품을 장착한 BMW 고성능 시승 차량을 활용해 트랙 주행, 짐카나, 드리프트 교육, M-Taxi, 경쟁사 동급 제품 비교 테스트 세션 등 다양한 시승 체험을 제공하며 트랙과 일상을 넘나드는 압도적 초고성능 DNA를 각인시켰다.

둘째 날에는 핵심 비즈니스 파트너와의 파트너십을 더욱 공고히 하는 자리를 가졌다. 국내 주요 딜러사 관계자 36명과 가족들을 초청해 한국타이어의 독보적인 초고성능 타이어 기술력에 대한 직∙간접 체험 기회를 제공하며 핵심 파트너와의 소통 접점을 강화하는 동시에, 가족들에게는 잊지 못할 특별한 추억을 선사했다.

한국타이어 이용관 한국사업본부장은 “이번 행사는 글로벌 초고성능 타이어 대표 브랜드로 자리매김한 ‘벤투스’ 브랜드의 혁신 테크놀로지를 국내 소비자 및 핵심 파트너들에게 증명한 매우 뜻깊은 자리였다”라며 “앞으로도 테크놀로지 중심의 차별화된 마케팅 커뮤니케이션을 이어나가며 통합 브랜드 한국(Hankook)의 프리미엄 위상 강화에 기여할 계획”이라고 말했다.

한편, 한국타이어는 ‘벤투스’ 스포츠 라인업을 앞세워 국내 소비자 및 비즈니스 파트너들과의 소통 접점 확대에 매진하고 있다. 이번 행사를 포함하여 앞선 올해 4월에는 BMW 드라이빙센터에서 ‘벤투스 에보 익스피리언스 데이(Ventus evo Experience Day)’를 개최하고 극한 주행 환경을 뛰어넘는 초고성능 타이어 성능 체험 기회를 제공해 참가자들의 호응을 얻은 바 있다.

앞으로도, ‘벤투스’ 브랜드의 혁신 기술력과 브랜드 헤리티지를 공유하는 다채로운 이벤트를 지속 운영하며 국내 고객들을 대상으로 초고성능 부문에서의 압도적인 테크놀로지 리더십을 지속 각인시킨다는 계획이다.