美의 IC관련 조치에 대한 차별 여부 조사도

[헤럴드경제=안효정 기자] 중국이 13일 미국산 아날로그칩에 대한 반덤핑 조사에 착수하고 미국이 자국산 집적회로(IC)에 대해 내린 조치의 차별 여부도 조사하기로 했다.

중국 상무부는 이날 홈페이지에 공고문을 내고 “지난 7월 23일 장쑤성 반도체산업협회가 국내 아날로그칩 업계를 대표해 정식으로 제출한 반덤핑 조사 신청을 접수했다”며 “예비 검토 결과 13일부터 미국산 수입 아날로그칩에 대한 반덤핑 조사를 시작하기로 결정했다”고 밝혔다.

또 별도 공고문을 통해 이날부터 미국이 중국을 상대로 취한 IC 관련 조치에 대해 반(反)차별 조사에 들어간다고 발표했다.

상무부는 “중국 대외무역법에 따라 어떤 국가나 지역이 무역 방면에서 중국에 차별적 금지·제한이나 기타 유사한 조치를 하면 중국은 실제 상황 검토에 근거해 상응한 조치를 할 수 있다”며 “상무부가 입수한 예비증거와 정보에 따르면 미국의 대중국 IC분야 관련 조치는 그러한 상황에 부합한다”고 설명했다.