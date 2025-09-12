‘살인 혐의’ 피자가게 가맹점주 12일 구속

[헤럴드경제=이용경 기자] 서울 관악구의 한 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 가맹점주가 12일 구속됐다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 오후 살인 혐의를 받는 A(41·남) 씨에 대한 영장실질심사를 연 뒤 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 3일 서울 관악구 조원동에서 운영하는 자신의 프랜차이스 피자가게에서 본사 임원 B(49)씨와 인테리어 업자이자 부녀지간인 C(60) 씨, D(32) 씨 등 3명을 주방에 있던 흉기로 공격해 살해한 혐의를 받는다.

그는 범행 직후 스스로 목숨을 끊으려다 크게 다쳐 일주일간 병원에서 치료받았다. 이후 A씨는 지난 10일 퇴원 직후 곧바로 경찰에 체포됐다.

A씨는 전날 경찰 피의자 조사에서 자신의 혐의를 인정했다고 한다. 그는 점포 내부 수리 문제로 그동안 피해자들과 갈등을 빚어왔다고 주장한 것으로 알려졌다.

살인 사건 발생 이후에도 A씨는 현장에 출동한 경찰관에게 “인테리어 관련 시비 중에 3명을 칼로 찔렀다”고 진술했다고 한다. 다만 프랜차이스 본사 측은 이에 대해 “사실무근”이라고 반박했다.

A씨는 이날 영장실질심사에 출석하며 ‘피해자 유족에게 할 말이 있느냐’는 취재진 질문에 울먹이며 “죄송하다”고 말했다. 다만 ‘왜 흉기를 휘둘렀느냐’, ‘인테리어 사업 관련 갈등이 있었던 게 맞느냐’, ‘본사 갑질이 있었느냐’ 등 질문에는 답하지 않았다.