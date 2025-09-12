[헤럴드경제=김보영 기자] 몇 년간 할아버지 묘를 정성스레 관리해온 남성이 특별한 꿈을 꾸고 5억원 복권에 당첨된 사연을 밝혀 화제다.

동행복권은 12일 공식 홈페이지를 통해 ‘스피또1000 97회차’ 1등에 당첨된 A씨의 사연을 공개했다. A씨는 전북 전주 완산구의 한 복권판매점에서 복권을 구매했다가 행운을 손에 쥐게 됐다.

A씨는 복권 구매 전 예사롭지 않은 꿈을 꿨다고 한다. 그는 몇 년 전 돌아가신 할아버지가 꿈에 나오더니 산에서 나무를 가져오라고 했다며 “산에 갔더니 나무 대신 주먹만한 금덩이가 있었다”고 했다.

그는 “그날 오전 일을 마치고 집 근처 복권판매점에 들러 로또와 스피또 복권을 구입했다”며 “며칠 후 스피또 복권을 확인한 결과 1등에 당첨돼 있었다”고 말했다.

A씨는 “당첨 소식에 크게 기뻤고 몇 년 전부터 할아버지 묘를 꾸준히 관리해왔는데 1등 당첨의 행운을 할아버지가 주신 것 같다”고 덧붙였다.

그러면서 당첨금 사용 계획에 대해서 “아직 특별한 계획이 없다”고 밝혔다. 당첨자 소감 한마디로는 “기분이 좋다”는 짧은 글을 남겼다.