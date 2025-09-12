[헤럴드경제=김현일 기자] 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 “기술, 비즈니스 모델, 일하는 방식까지 포괄해 ‘지속 가능한 퍼스트 무버(First Mover)가 되기 위한 SK하이닉스만의 딥 시퀀스(Deep Sequence)’를 설계하고 실행해야 한다”고 강조했다.

곽 사장은 지난 11일 SK하이닉스 이천캠퍼스에서 열린 ‘2025 SK하이닉스 미래포럼(이하 미래포럼)’에서 “미래포럼은 미래를 향한 깊이 있는 고민과 논의의 장이 필요하다는 갈증 속에서 시작됐다”며 “AI 모델, 인프라, 응용 서비스 등 AI 밸류체인 전체를 아울러 국내외 석학·비즈니스 파트너와 함께 논의하며 입체적이고 살아있는 지혜를 구하고자 한다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 작년에 이어 올해도 미래포럼을 개최하며 국내외 최고 전문가들과 빠르게 변화하는 AI 기술 흐름을 공유하고 미래 전략을 탐색했다.

올해 미래포럼은 ‘AI 시대, 퍼스트 무버로서의 기술적 도약과 패러다임 변화’라는 주제로 진행됐다. 총 4개의 아젠다와 2개의 패널 토의를 통해 메모리·시스템 분야를 넘어 AI 모델과 서비스, 차세대 메모리 기술, 첨단 패키징 기술 등을 논의했다.

안현 개발총괄 사장(CDO)은 “기존의 틀을 잠시 내려놓고 새로운 관점과 아이디어들을 연결하는 시간을 되길 바란다”고 당부했다.

첫 번째 아젠다에는 지션 자오 UCSD 컴퓨터공학과 교수, 댄 에른스트 엔비디아 수석 디렉터, 강욱성 SK하이닉스 부사장이 참여해 ‘AI 모델의 진화에 따른 우리의 미래-생성형 AI부터 피지컬 AI, 그리고 그 이후’를 주제로 진행했다.

두 번째 아젠다 ‘AI 혁신을 견인하는 실리콘 르네상스-AI 메모리와 스토리지 혁신’에선 이재욱 서울대학교 교수가 주제 발표를 했으며 임의철 SK하이닉스 부사장이 ‘AI 시대 메모리와 스토리지 설루션’에 대해 발표했다.

오후에는 차선용 SK하이닉스 미래기술연구원장이 개회사에서 “AI 모델의 진화와 반도체 기술의 혁신은 더 이상 별개의 이야기가 아닌 서로의 한계를 확장하며 새로운 가능성을 열어가는 기술적 공생 관계”라고 강조했다.

이어진 세 번째 아젠다에선 유경식 KAIST 교수와 손호영 SK하이닉스 부사장이 ‘빛으로 연결하는 미래 ‘CPO(Co-Packaged Optics) 기술 진화와 메모리 산업의 파급 효과’를 주제로 발표하며 실리콘 포토닉스 기술 동향과 주요 기술유형 검토 결과를 공유하고, 이를 메모리 시스템 내부와 주변에 어떻게 적용할 수 있을지 검토했다.

네 번째 아젠다에선 KAIST 이태억 명예교수와 장영재 교수, SK하이닉스 박상범·정유인 부사장이 스마트 팩토리의 최고 단계인 오토노머스 팹 준비 현황과 핵심 기술, 예상되는 주요 과제를 공유했다.

SK하이닉스는 이번 미래포럼을 통해 얻은 양질의 지식과 통찰을 전 구성원에게 공유해 미래 반도체 시장 리더십을 이어갈 계획이라고 밝혔다.