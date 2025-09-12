-한국 재즈의 산실 재개관 페스티벌…정미조, 말로, 재즈파크 빅밴드 등 출연

[헤럴드경제=서병기선임기자]한국을 대표하는 재즈클럽 야누스가 광화문 시대를 연다.

지난 5월말 압구정 시대를 마지막으로 잠시 휴지기를 가진 야누스가 광화문에 새 둥지를 틀고 오는 9월 15일(월) 재개관한다.

서울의 심장부라라 할 수 있는 광화문에서 매일 밤 라이브가 열리는 재즈 클럽이 생기는 것은 이번이 처음이다. 문화의 거리인 광화문의 밤이 재즈의 열기로 한껏 달아오를 전망이다.

야누스는 이번 재개관을 기념해 8일간 페스티벌을 연다. ‘돌아온 디바’ 정미조를 비롯해 최고의 재즈보컬 말로, 퓨전 국악 스타 이희문, 웅장한 브라스 사운드를 들려줄 재즈파크 빅밴드, 재즈 디바 4명이 원팀이 된 카리나 네뷸라, 한국 재즈의 중추적 보컬인 김민희와 이주미 등 평소 클럽에서 만나기 힘든 뮤지션들이 대거 야누스 무대에 오른다.

또 20일(토)엔 재즈 뮤지션들이 즉흥의 한판 대결을 펼치는 그랜드 잼 데이(Grand jam day)’를 연다. 출연하는 뮤지션들은 사전에 순서와 레퍼토리 등 어떤 음악적 약속도 없이 무대에 올라 순간적으로 자신들의 이야기를 펼쳐낸다. 즉흥 연주를 기본으로 하는 재즈의 가장 본질적 매력을 만날 수 있다.

재즈 클럽은 무대와 객석의 구분이 거의 없어 연주자의 생생한 표정과 함께 숨소리까지 들을 수 있다. 극장 공연에서 느낄 수 없는 또 다른 감동이 있는 곳이다.

야누스는 ‘한국 재즈 보컬의 전설’ 박성연이 1978년에 만들었다. 당시 한국의 재즈 환경은 척박했으며, 연주자는 손에 꼽을 정도로 적었다.

박성연은 자신과 동료 뮤지션들이 매일 공연할 곳이 필요해 거의 전 재산을 털어 클럽을 열었다. 이후 야누스는 수많은 재즈 스타들이 거쳐간 한국 재즈의 산실이 됐다.

야누스는 서울 신촌에서 시작해 대학로(1985~), 이화여대 후문(1996~), 청담동(1997~), 서초동(2007~), 압구정동(2023~)을 거쳐왔다. 1978년 재즈 불모지였던 한국은 이제 유명한 국제 페스티벌을 여럿 거느릴 만큼 울창한 재즈의 숲이 됐다. 야누스는 그 숲을 만든 처음의 나무다.

박성연은 2015년 건강 악화로 클럽 운영에서 손을 뗄 때까지, 평생 경제난과 싸우며 종교적 신념으로 야누스를 지켰다. 지난 2018년 야누스 40주년을 맞아, 투병중이던 병원에서 잠깐 외출해 공연을 했다. 자신의 분신과도 같던 야누스에서의 마지막 공연이었다.

특히 오는 10월에는 박성연과 재즈클럽 야누스의 기록을 담은 다큐 영화 ‘디바 야누스’ 개봉도 예정되어 있어 한층 뜻깊다.

야누스 주변은 덕수궁 돌담길과 정동길, 대한성공회 서울주교좌성당 등이 있어 문화적 향취가 넘치는 곳이다. 재즈 클럽으로는 더없이 입지가 뛰어나다.

또한 광화문 지역은 외국인 관광객들이 많이 투숙하는 곳이어서, 이들에게 한국 재즈와 서울 밤문화의 매력을 알릴 계기가 될 것이다.

한국과 세계의 재즈팬들이 매일 밤 격의 없이 어울리는 ‘서울의 블루노트’가 되는 꿈이 광화문에서 시작됐다.