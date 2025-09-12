[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 추석을 앞두고 오는 14일 일일 차량 무상점검을 실시한다고 12일 밝혔다.

구는 매년 추석 명절 때면 서울시자동차전문정비사업조합 송파구지회 주관으로 무료 차량 점검 서비스를 제공하고 있다. 2003년부터 올해까지 23년째 진행해 온 연례행사다. 장거리 귀성길에 발생할 수 있는 자동차 고장과 사고를 정비·점검을 통해 예방하기 위함이다. 최근 3년 동안 차량 700여 대가 별도 비용 없이 점검받았다.

올해 차량 점검은 오는 14일 일요일 10시, 오륜동 올림픽선수기자촌아파트 108동 앞 위례성대로변에서 진행된다. 대상 차종은 승용차, 소형승합차, 사륜구동 차량 등이다.

당일 현장에서 정비할 수 있는 부분은 즉시 정비받을 수 있다. 정비전문가와 차량 관리법에 대한 상담도 가능하다. 제공하는 서비스 종류로는 ▷엔진 이상 여부 점검 ▷엔진오일 등 각종 오일류 점검 및 보충 ▷차량 전구류, 워셔액, 냉각수 점검 및 보충 ▷각종 벨트 점검 및 와이퍼브러쉬 교환 등이다.

그 외 정비·점검 서비스 관련 더 궁금한 사항은 서울특별시자동차전문정비사업조합 송파구지회 또는 송파구 도시교통과로 문의하면 된다.

서강석 송파구청장은 “즐거운 추석 명절 귀성길, 주민들이 마음 편히 장거리 운전을 하실 수 있도록 매년 무료로 차량 상태를 점검할 기회를 제공하고 있다”라며, “많은 구민께서 참여하셔서 건강하고 무탈하게 고향에 다녀오시길 바란다”라고 전했다.