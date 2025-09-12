민주당 투톱 정청래-김병기 정면충돌 강경파 반발에 여야합의 하루만에 파기 “특검법 합의하자 당원들 문자 쏟아져” “이렇게 휘둘리면 협상을 어떻게 하나”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당의 ‘투톱’ 정청래 대표와 김병기 원내대표가 여야가 합의했던 특검법 수정안을 두고 공개적으로 충돌하면서 당 지도부 리더십이 도마 위에 올랐다. 민주당 내에선 지도부가 합의를 하루 만에 뒤집는 결정을 내린 데에는 강성 당원들과 강경파 의원들의 반발이 주요하게 작용했다는 분석이 나온다. 정기국회가 시작된 직후 일방적인 합의 파기로 야당과의 협치는 더욱 기대하기 어려워질 전망이다.

한 민주당 의원은 12일 헤럴드경제에 “대통령이 정부 출범 100일 기자회견을 하는 날 여당에선 중요한 일정들이 잡혀있어도 연기하기도 한다. 대통령이 주목 받아야 하기 때문”이라며 “이재명 대통령의 회견이 있던 날 당대표와 원내대표가 대놓고 부딪히는 모습을 보인 것은 매우 부적절한 처사였다”고 지적했다. 전날 이른바 3대(내란·김건희·순직해병) 특검법 개정안을 수정하기로 야당과 맺었던 합의가 무산되는 과정에서 빚어진 정 대표와 김 원내대표 간 충돌을 겨냥한 비판이다.

특검법 수정에 대한 지지자들의 불만은 여야가 합의를 결정한 10일 밤부터 터져나왔다. 김 원내대표가 송언석 국민의힘 원내대표와 특검 수사기간 30일을 연장하지 않고, 금융감독위원회 설치에 국민의힘이 협조하기로 한 합의를 발표한 뒤, 민주당 의원들에게는 당원들의 문자가 쏟아졌다. 한 초선의원은 “합의한 걸 쏟아지는 당원들의 문자를 보고 알았다”며 “다음 날 아침까지 계속해서 문자가 왔다. 다른 의원들도 엄청난 양의 문자 폭탄을 받았다고 한다”고 전했다. 다른 의원도 “합의가 어떻게, 어떤 방향으로 이뤄진지도 모르는 상태에서 욕을 먹었다”며 “반발이 너무 심해서 지도부가 크게 당황했을 것”이라고 말했다.

당내 강성 의원들의 사회관계망서비스(SNS) 글을 통한 공개적인 문제 제기도 이어졌다. 국회 법제사법위원장 추미애 의원은 “특검법 개정은 수사인력 보강, 수사기간 연장 등으로 내란 수사와 권력형 부패 비리 수사가 제대로 이루어지도록 하는 데 초점을 맞춰야한다”며 “그게 아니라면 굳이 합의가 필요치 않는 것”이라고 했다. 이밖에도 “내란당과 3대특검법을 합의했다고? 내란 종식 어떻게 할 건데?”(박선원 의원) “내란 종식은 협치의 대상 아니다”(박주민 의원) “특검 수사기간 연장은 이번 개정안의 핵심”(한준호 의원) 등 불만을 담은 글이 줄지어 올라왔다.

여야의 합의는 14시간 만에 정 대표의 발언으로 뒤집혔다. 정 대표는 전날 오전 국회에서 기자들과 만나 “어제 협상안은 제가 수용할 수 없어 재협상을 지시했다”며 “김 원내대표도 고생을 많이 했지만, 지도부 뜻과 많이 달라 저도 당황했다”고 했다. 정 대표의 말은 김 원내대표가 맺은 합의를 자신은 모르고 있었다는 취지로 해석됐다. 이 발언으로 협상에 나섰던 김 원내대표에 대한 책임론이 불거졌고, 김 원내대표는 “정청래한테 공개 사과하라고 하라”고 기자들 앞에서 말하는 등 격앙된 반응을 보였다.

민주당 내부에선 당 지도부의 의사결정이 강성 당원들의 목소리에 끌려가고 있다는 지적이 제기된다. 한 민주당 관계자는 “잘못된 의사결정으로 당이 추후에 입장을 바꾸는 상황이 발생할 수는 있지만 최소한 지킬 것은 지켜야 한다”며 “이렇게 휘둘리는 모습을 보이면 협상을 어떻게 하나”라고 꼬집었다.

민주당이 합의를 파기하고 3대 특검법 개정안을 원안대로 각각 처리하면서 정국은 급속도로 얼어붙었다. 이번 정기국회에서 민주당이 야당의 협조를 구하기는 더욱 어려운 상황이 됐다는 전망이 나온다. 전날 본회의에서는 특검법 개정안이 수정 없이 상정되면서 당초 처리 예정이던 문신사법 등 38건의 비쟁점 민생법안 통과가 무산됐다.