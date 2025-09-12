전국서 초등학생 대상 유괴 미수 잇따라 일부 학교는 ‘유괴 예방 교육’ 강화하기도 일부 학부모 “불안감 조성한다”며 민원도 교육청-경찰청 ‘유괴 사건’ 예방 합동 대응

[헤럴드경제=김용재·안효정 기자] 최근 서울 서대문구에 이어 관악구·경기도 광명 등지에서 초등학생 유괴 미수 사건 잇따라 발생하면서 학교 현장의 긴장감이 높아지고 있다. 불안을 호소하는 부모들이 많으니 학교에선 유괴 예방 교육도 대폭 강화했다. 경찰청과 교육청은 통학로 ‘순찰 강화’에 나섰으나 뾰족한 방법을 찾는 것이 쉽지 않다는 이야기도 나온다.

유괴 미수 사건 발생지 중심 ‘유괴 예방 교육’ 강화 움직임

12일 헤럴드경제 취재를 종합하면 유괴 미수 사건이 일어난 학교를 중심으로 교사들이 창의적체험활동(창체) 시간에 안전 교육수업의 일종으로 ‘유괴 예방 교육’을 진행하고 있다. 특히 저학년 담임교사들의 경우 유괴 예방 수업으로 유튜브 영상·역할극 놀이·학습지 등을 활용해 진행하고 있는 것으로 확인됐다. 이외에도 일선 학교에서는 유괴 사건과 관련된 가정통신문과 학교 관리자(교장·교감)의 안내방송이 하루에도 여러 차례 이뤄지고 있다고 전해진다.

교사들은 경각심을 갖고 집중적으로 유괴 예방 교육을 진행하고 있다고 강조했다. 교사 홍모 씨는 “기존에도 가끔은 진행했는데 사건이 일어난 이후 시간을 더 투자해서 유괴 예방 수업을 하고 있다”라면서 “학생들이 저학년이지만 다른 예방 수업(성폭력·학교폭력 등)보다 주의 깊게 듣는 편”이라고 말했다.

교사 장모 씨 역시 “아이들이 주변에서 비슷한 일을 겪었다거나 유명한 사건이라며 부모님한테 유괴 미수 사건 들어서 긴장도 하고 자기들 생각도 활발하게 얘기하고 있다”며 “거북이가 토끼를 데려가는 별주부전을 활용해 ‘그러면 안 된다’라는 역할극을 진행하는 수업도 한다”라고 설명했다.

유괴 예방 학습지 공유…일부 학교선 ‘불안해 한다’ 민원도

교사 커뮤니티를 중심으로 ‘2025년 버전 유괴 예방학습지’도 공유되고 있다. 해당 학습지에는 ▷누군가 강제로 데려가려 하면 “안돼요! 싫어요!”라고 소리치며 발버둥 치고 아는 사람이 있는지 안전한 곳이 있는지 살펴보고 사람이 많은 곳으로 뛰어가서 도움을 청해요 ▷낯선 사람이 이름·사는곳·전화번호를 물어보면 절대 알려주면 안돼요 ▷아는 사람이 같이 가자고 해도 따라가지 말고 부모님께 먼저 말씀드리고 허락을 받으세요 등의 내용이 담겼다.

다만 일부 학교에서는 유괴 예방 교육을 진행하면 ‘우리 아이가 불안해한다’ 등의 민원이 들어와 교육 진행이 쉽지 않다는 이야기도 나온다. 서울 시내 한 학교에서는 유괴 예방 교육 이후 “무서워서 아이가 며칠 동안 잠도 못 자고 힘들었다”, “아이에게 이상한 영상을 보여주지 말라” 등의 민원을 받은 교사도 있는 것으로 파악됐다. 반대로 유괴 사건이 발생한 학교를 중심으로는 ‘유괴 예방 교육을 철저히 해달라’ 등의 학부모 민원도 끊이지 않고 접수되고 있기에 현장의 고민이 커지고 있다.

서울교육청·서울경찰청 합동 대응 고심…순찰·외부인 확인 절차 강화

서울시교육청과 경찰청은 머리를 맞대고 있다. 교육청은 유치원과 초등학교의 유괴 예방 교육 강화에 나서고, 폐쇄회로(CC)TV 사각지대를 점검했다. 아울러 학부모의 학교 출입에 학교 방문 사전 예약제를 시행하는 등 외부인 확인 절차를 강화하라는 지침을 내린 것으로 확인됐다.

또 유괴를 시도하는 등 범죄로 의심되는 상황이 발생하면 관할 교육지원청과 경찰서에 즉시 보고해 신속히 대응하고 학생 유괴 및 실종 예방을 위한 가정통신문 배부에 협조하라고 학교에 권고했다.

경찰은 ‘초등학교 등하굣길 종합대책’을 오는 10월 12일까지 시행할 예정이다. 이번 대책에는 ▷합동 안전진단 ▷등하굣길 안전강화 ▷신고대응 강도격상 ▷범죄 예방 교육 등이 시행된다. 앞으로 아동관련 신고는 코드1(우선출동)으로 경찰이 즉각 대응한다.

이외에도 경찰이 관할구청·교육청과 함께 서울 시내 609개 초등학교 등하굣길에 대한 안전진단을 진행하고 있다. 등하굣길은 경찰관뿐 아니라 서울경찰청 기동순찰대와 민간인으로 구성된 자율방범대 대원도 배치한다.

교육청 관계자는 “순찰 강화·외부인 확인 절차 강화 등의 방안 외에는 뾰족한 수가 없긴 하지만 내부적으로 쓸 수 있는 카드는 다 쓴 상황”이라면서 “계속해서 경찰에서 협조 공문이 들어오고 있고 유괴 예방 교육을 위한 효과적인 대책이 없을지 합심하여 고민할 것”이라고 말했다.