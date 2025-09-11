[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력(한수원)은 고온 고차압(압력과 압력차이가 큰 상태) 제어밸브에 들어가는 핵심기술을 공동 연구개발 협력사인 삼신밸브에 이전했다고 11일 밝혔다.

이전한 기술은 ‘유체속도 및 압력 제어 시스템’으로, 고온 고차압 제어밸브에서 발생하는 공동현상과 진동을 방지하고, 일종의 누적 하중인 피로하중을 줄여 밸브의 안전성을 높인다.

이번 기술 이전을 통해 그동안 외국 회사에서 독점하던 안전등급 제어밸브를 국내 기업도 납품할 수 있게 됐다고 한수원은 설명했다.

한수원은 삼신밸브와 함께 지난 2021년부터 이 기술을 개발하기 시작했으며, 지난해에는 국제전력기술 엑스포(BIXPO) 국제발명 특허대전에서 금상을 수상했다.

기술을 이전받은 삼신밸브는 이번 기술이전을 계기로 국내에 머물지 않고 수출 원전에도 기술 적용을 확대할 계획이다.

신호철 한수원 중앙연구원장은 “앞으로도 원전 경쟁력과 안전성을 높이고, 중소기업들과 협력을 더욱 강화해 지속 가능한 동반성장을 견인하겠다”고 말했다.