순유입 상위종목 金·코스피 레버리지 등 위험·안전자산 ETF 혼재

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 사상 최고치를 기록한 가운데 상장지수펀드(ETF) 투자자들이 안전자산과 위험자산 상품에 동시에 발을 담그며 대응에 나선 모습이다.

10일 코스콤 ETF 체크에 따르면 가장 최신 통계인 전날 기준 국내 증시 상장 ETF 중 자금 순유입이 가장 많았던 종목은 ‘KODEX 레버리지’였다. 코스피200지수 일별 수익률을 2배씩 추종하는 ETF로, 전날 하루 순유입 규모가 총 1268억원으로 집계됐다. KODEX 200에도 642억원의 자금이 순유입됐다.

정부가 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준을 현행 종목당 주식보유액 50억원으로 유지할 가능성이 열리자 전날 정책 기대감이 급부상했기 때문으로 보인다.

이재명 대통령이 오는 11일 취임 100일 기자회견에서 직접 정부의 최종 입장을 밝힐 것으로 예상되면서 전날 코스피는 전장보다 40.46포인트(1.26%) 오른 3260.05에 장을 마쳤다.

이어 이날도 안으로는 정책 기대감, 밖으로는 미국 기준금리 인하 기대로 간밤 뉴욕증시 3대 지수가 사상 최고치를 경신한 상황 등이 맞물려 코스피가 장 중 한때 3317.77까지 올라 사상 최고치를 찍었다.

정부의 정책 기대감이 강세 재료로 부각되면서 ‘조방원’(조선·방산·원전) ETF에도 뭉칫돈이 들어왔다.

TIGER 코리아원자력(319억원), TIGER 조선TOP10(266억원), SOL 조선TOP3플러스(227억원) 등에 수백억 원의 자금이 전날 하루 순유입됐다.

동시에 투자자들은 증시 변동성 확대에 대한 경계심도 늦추지 않은 모양새다.

금현물 시세를 추종하는 TIGER KRX금현물(270억원)과 ACE KRX금현물(212억원)에도 모두 200억원대의 자금이 순유입됐다.

최근 미국의 금리인하 전망, 인플레이션 및 국가부채 증대 우려, 달러화 약세 불안 등 세계 경제의 불확실성 요인이 쌓이고 증시 변동성에 대비하려는 수요가 높아지면서 대표적 안전자산인 금값은 연일 사상 최고가를 새로 쓰고 있다.

이에 ETF 투자자들도 금 관련 상품에 지갑을 활짝 열어 대비에 나선 모습이다.

아울러 TIGER 머니마켓액티브로도 전날 1009억원의 자금이 대거 순유입됐다.

해당 상품은 잔존만기 3개월 이내의 초단기 채권 및 기업어음(CP) 등에 투자하는 머니마켓펀드(MMF)형 ETF인데, 시장 변동성에 대한 리스크를 최소화해 안정성에 방점이 찍혀 있다.

위험자산과 안전자산 양쪽에 발을 담근 투자자의 무게추가 어디로 기울지는 향후 코스피 방향에 달려있는데 현재로서는 정책 모멘텀(동력)에 대한 기대감이 커 보인다.

이경민 대신증권 연구원은 “최근 코스피 흐름을 보면 시장은 정부의 세제 개편안 발표 후 자본시장 활성화 정책에 실망하는 분위기였으나, 시장의 목소리가 정책에 반영될 수 있다는 기대감이 되살아나며 투자심리 개선으로 이어지고 있다”고 했다.