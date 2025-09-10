참좋은여행, 추석연휴 모객현황 발표 여행객 37% 증가, 북미 136% 급증 “미국은 한국민의 마음에 고마워 하길”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 추석연휴가 열흘(10.10 연차)이나 될 정도로 길어지면서 해외여행객의 씀씀이도 작년 추석 해외여행 평균 비용에 비해 크게 많아진 것으로 나타났다.

참좋은여행은 올해 추석연휴 출발 상품의 1인 평균 판매단가는 약 187만 원으로, 지난해 같은 기간 132만 원 대비 43% 높아졌다고 10일 밝혔다.

자사 예약을 통해, 올해 추석 연휴 시작일인 10월 3일부터 5일까지 3일간 출발 예정인 여행객은 총 1만5332명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(2024년 9월 14~16일) 11,173명에서 약 37% 늘어난 수치다.

여행객보다 더 큰 폭으로 증가한 것은 판매금액이다. 지난해 148억 원에서 올해 286억 원으로 약 93% 늘어 두 배 가까이 올랐다.

이 같은 큰 폭의 증가 배경에는 ‘역대급 장기 연휴’가 있다. 지난해 추석은 5일 연휴였지만, 올해는 주말과 개천절·한글날을 앞뒤로 끼면서 사실상 10일간 이어지는 ‘징검다리 황금연휴’가 됐다.

긴 연휴를 활용해 장거리 여행을 선택하는 고객이 대폭 늘었고, 항공권 가격이 최고 수준을 기록하면서 판매금액 상승으로 이어졌다는 분석이다.

지역별로는 북미행 여행객의 증가율이 가장 높았다.

세부적으로는, ▷북미: 346명 → 818명 (136% 증가) ▷동남아: 4546명 → 6544명 (44% 증가) ▷유럽: 1054명 → 1498명 (42% 증가) ▷일본: 2980명 → 3546명 (19% 증가) ▷중국: 1173명 → 1386명 (18% 증가) 으로 집계됐다.

가장 높은 성장세는 북미 노선에서 나타났다. 출발 인원이 지난해보다 두 배 이상 늘어난 818명으로 집계되며 장거리 수요 확대를 보여줬다. 동남아와 유럽 역시 40% 이상 늘어나 긴 연휴 효과를 입증했다.

지역별 비중을 보면, 동남아가 6544명으로 전체의 43%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다. 이어 일본 3546명(23%), 유럽 1498명(10%), 중국 1386명(9%), 북미 818명(5%) 순이었다. 단거리와 중거리 노선이 여전히 주류를 이루지만, 북미·유럽 등 장거리 비중도 예년보다 크게 확대됐다.

한지훈 참좋은여행 마케팅본부장은 “10일간 이어지는 유례없는 황금연휴로 장거리 수요 문의가 반년 전부터 이어졌다”며 “출발일이 아직 20일 이상 남아 있어 예약은 더 늘어날 전망”이라고 말했다.