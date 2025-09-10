올 들어 순자산액 157.75% 증가 연간 총보수 인하 ‘0.5%→0.19%’

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 ACE KRX금현물 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 1조5000억원을 돌파했다고 10일 밝혔다.

해당 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2021년 12월 국내 최초로 선보인 금 현물형 ETF다. 한국거래소에 따르면 전일(9일) 기준 ACE KRX금현물 ETF의 순자산액은 1조6053억원으로 집계됐다. 작년 말 기준 해당 ETF의 순자산액은 6228억원으로, 올 들어서만 157.75% 규모를 키웠다.

개인투자자 중심의 꾸준한 자금 유입도 나타나고 있다. 올 들어 개인투자자는 ACE KRX금현물 ETF를 3939억원어치 순매수했다. ETF CHECK에 따르면 올해 해당 ETF로 유입된 자금은 6925억원인데, 절반 이상이 개인투자자 순매수 금액인 셈이다.

ACE KRX금현물 ETF의 최근 1년 수익률은 52.06%다. ACE 골드선물 레버리지(합성 H) ETF(82.94%)에 뒤를 이어 국내 상장 원자재 ETF 중 2위다. 최근 3년 및 설정 이후 수익률은 114.44%와 135.36%로 집계됐다.

최근 보수도 낮췄다. 한국투자신탁운용은 지난 7월 ACE KRX금현물 ETF의 연간 총보수를 기존 0.5%에서 0.19%로 인하했다. ACE KRX금현물 ETF는 금 현물을 편입하는 상품 특성상 확정기여(DC)형 퇴직연금 및 개인형 퇴직연금(IRP) 등에서 70% 한도까지 편입할 수 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “ACE KRX금현물 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2021년 국내 최초로 선보인 이후 약 4년간 안정적으로 운용해 온 상품”이라며 “금은 주식과 상관관계가 낮은 자산인 만큼 자산 배분 차원에서 포트폴리오에 편입하길 추천한다”고 말했다.