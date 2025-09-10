[헤럴드경제=박혜림 기자] 역대 아이폰 가운데 가장 얇은 모델이 마침내 베일을 벗었다.

애플은 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크 내 스티브 잡스 시어터에서 플래그십 스마트폰 아이폰17 라인업을 공개했다.

그동안 아이폰 시리즈는 ▷기본 ▷플러스 ▷프로 ▷프로 맥스 등 4가지 라인업으로 구성됐다. 그러나 올해 애플은 플러스 모델 대신 ‘아이폰 에어’라는 새로운 라인업을 선보이며 구성에 변화를 줬다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “아이폰 에어는 그 어떤 제품과도 비교가 불가하다”며 “게임 체인저가 될 것”이라고 말했다.

‘아이폰 에어’는 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로, 두께가 5.6㎜에 불과한 제품이다. 전작인 아이폰16 시리즈 플러스 모델(7.8㎜)보다 2㎜ 이상 얇으며, 삼성전자가 지난 5월 출시한 갤럭시 S25 엣지(5.8㎜)보다도 얇다.

두께는 얇아졌지만 우주선에 사용되는 5등급의 티타늄 프레임을 활용해 견고한 내구성을 자랑한다. 전면 커버는 애플이 설계한 새로운 코팅으로 마감했다. 애플은 그 결과 “3배 더 향상된 긁힘 방지 성능과 이전 모델 대비 4배 더 강력한 깨짐 방지 성능을 갖췄다”고 강조했다.

아울러 카메라는 기존에 장착됐던 광각과 초광각 2개에서 1개로 줄었다. 하지만 자동으로 프레임을 넓혀서 향상된 사진과 동영상 경험을 제공하는 새로운 ‘센터 스테이지’(Center Stage) 전면 카메라가 적용됐다. 그 덕분에 풍경과 함께 셀피를 찍거나 여러 사람이 함께 사진을 찍을 때 아이폰을 세로에서 가로로 돌릴 필요가 없다.

이밖에 애플은 아이폰17 기본 모델의 디스플레이를 기존 6.1인치에서 프로와 같은 6.3인치로 키웠다. 전면 카메라의 화소는 기존 두 배인 1800만, 후방 카메라는 4800만 화소로 개선했다.

아이폰17 프로와 프로 맥스는 후면 카메라 부분의 디자인을 ‘카메라 섬’으로 바꿨다. 애플은 이러한 디자인이 “내부 부품을 위한 추가 공간을 확보해줘 더욱 큰 배터리를 장착할 수 있게 되고, 열 방출 효율과 성능이 향상된다”고 설명했다. 뿐만 아니라 전면과 후면에 고해상도 센서를 장착해 마치 프로 렌즈 8개를 주머니에 넣고 다니는 것과 같은 성능을 누릴 수 있다고 덧붙였다.

가격은 달러 기준으로 지난해와 같은 수준을 유지했지만, 각 모델의 128GB 사양을 없애면서 사실상 가격 인상 효과를 냈다.

아이폰17 기본 모델은 799달러(256GB)부터, 아이폰 에어는 999달러(256GB)부터 시작한다. 프로는 1099달러(256GB), 프로맥스는 1199달러(256GB)부터 시작한다.

한국의 경우 작년보다 높아진 환율 영향으로 일부 인상됐다. 아이폰17 프로는 179만원, 아이폰17프로 맥스는 199만원부터 시작한다. 이는 전작 대비 9만원 오른 가격이다.

한국은 지난해에 이어 아이폰 1차 출시국에 포함됐다. 이에 따라 오는 12일부터 사전 주문할 수 있고, 19일부터는 온오프라인 매장을 통해 구매할 수 있다.

한편 애플은 이날 무선 이어폰 ‘에어팟 프로’ 시리즈의 세 번째 모델도 선보였다. 에어팟 프로3는 전작 대비 최대 2배, 초창기 모델 대비 4배 강력한 노이즈 캔슬링(소음 제거) 효과를 제공한다.

애플이 설계한 초소형 심박 센서가 탑재돼 운동 중 심박수와 칼로리 소모량을 실시간 측정하고, 실시간 번역 기능도 탑재됐다. 영어와 프랑스어 등 5개 언어로 시작해 연내에 한국어와 일본어, 중국어까지 확대된다.

이와 함께 혈관 반응 데이터를 분석해 고혈압 징후를 알려주고 심박수와 산소포화도 등을 종합해 숙면의 질을 수치화하는 ‘수면 점수’의 건강 기능을 강화한 애플워치11 시리즈도 공개했다.

애플워치 사상 가장 큰 디스플레이와 최대 42시간 배터리 사용 시간을 지원하는 애플워치 울트라3도 출시됐다.