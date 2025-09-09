외인·기관 ‘쌍끌이’ 1조원 매수 코스닥 역시 연고점 경신 “정책 훈풍에 박스권 상단으로 가는 중”

[헤럴드경제=신주희 기자] 코스피가 9일 대주주 기준 완화 기대감에 1%대 강세를 보이며 연고점을 경신했다.

이날 코스피는 전장보다 40.46포인트(1.26%) 오른 3260.05에 장을 마쳤다.

이는 직전 연고점(종가 기준)인 지난 7월 30일 3254.47보다 높은 수치다. 2021년 8월 9일(3260.42) 이후 약 4년 1개월 만에 최고치다.

지수는 전장보다 11.72포인트(0.36%) 오른 3231.31로 출발해 완만한 상승세를 이어가다가 오후 들어 주식 양도세를 내는 대주주 기준이 완화될 수 있다는 소식이 전해지며 오름폭을 키웠다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.7원 내린 1387.9원으로 집계됐다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 6571억원, 343억원을 순매수했다. 개인은 나홀로 1조371억원을 순매도했다.

코스피200선물시장에서도 외국인은 4114억원을 순매수했다.

이날 국내 증시는 미국 기준금리 인하 기대감에 장 초반부터 상승 압력을 받았다.

전날 뉴욕증시는 하루 만에 고용 충격을 소화하고 3대 주가지수가 모두 반등했다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 기준금리 인하 기대감이 경기 둔화 우려를 누른 것으로 평가된다.

오후 들어서는 세제 개편안 조정 가능성이 전해지면서 상승세에 속도가 붙었다.

김용범 대통령실 정책실장은 이날 한국방송기자클럽 토론회에서 대주주 기준과 관련해 “대통령께서 어제 야당 대표와 오찬하실 때 ‘정부의 최종 입장을 검토하고 있다’고 긍정적으로 말씀하셨다”며 “최종 결정은 아마 근일 내에 이뤄질 것으로 보인다”고 말했다.

그러면서 “자본시장에 미치는 영향이 크다는 게 드러났다”며 “그런 부분을 정부도 인식하고 있다”고 덧붙였다.

시장에서는 대주주 기준을 10억원에서 50억원으로 다시 완화할 가능성이 커진 것으로 보고있다.

대신증권 이경민 연구원은 “국내 증시는 전일 글로벌 증시의 상승과 최근 회복세를 이어가면서 박스권 상단을 향해 나아가는 중”이라면서 “정책 기대감 또한 회복되면서 훈풍으로 작용했다”고 말했다.

반도체 대형주의 강세가 이어지면서 KRX반도체 지수가 연고점을 경신했다. 지수는 4104.40으로 지난달 13일 기록한 4028.98을 넘어섰다.

SK하이닉스는 3.97% 오른 28만8000원에 거래를 마감했다. 종가가 28만원을 넘은 것은 6월 25일 이후 약 두 달 만이다. 삼성전자도 2.00% 상승한 7만1500원으로 마감하며 반도체주의 상승세를 이끌었다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 LG에너지솔루션(1.02%), 삼성바이오로직스(0.97%), 현대차(0.23%), KB금융(3.00%) 등이 오름세를 보였고, 한화에어로스페이스(-0.63%), HD현대중공업(-1.37%)은 내렸다.

업종별로는 증권업이 7.06% 급등하며 두드러진 강세를 나타냈다. 화학(1.63%), 전기·전자(2.21%), 의료·정밀기기(1.20%), 전기·가스(1.19%)도 상승했으나 운송장비·부품(-0.71%), 건설(-1.22%), 통신(-1.05%) 등은 약세를 보였다.

코스닥지수 역시 6.22포인트(0.76%) 오른 824.82로 장을 마감하며 직전 연고점(7월 21일, 821.69)을 갈아치웠다. 지수는 장 초반 약세 전환했으나 다시 반등해 상승 폭을 키웠다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 235억원, 103억원 순매수했으며 개인은 316억원 순매도했다. 종목별로는 에코프로비엠(1.29%), 펩트론(2.07%)이 오름세를 보였고, 알테오젠(-0.31%), 파마리서치(-0.44%)는 소폭 하락했다.

이날 유가증권시장 거래대금은 10조3330억원, 코스닥시장 거래대금은 7조4171억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드에서는 프리마켓과 정규마켓을 합쳐 총 5조7258억원이 거래됐다.