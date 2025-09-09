[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 전국 최초로 추진 중인 온종일 공동체 돌봄 모델 ‘함께 키워요! K보듬 6000’의 예약 홈페이지를 공식 개설했다고 8일 밝혔다.

이 홈페이지는 도민 누구나 쉽고 빠르게 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 설계됐다.

특히 돌봄 시설 정보 제공과 예약 기능을 결합해 실시간 돌봄 현황 조회부터 예약 완료까지 단 몇 분 만에 처리할 수 있도록 이용자 중심의 직관적인 인터페이스를 도입했다.

또 지역별 돌봄시설 검색·위치 안내, 시설 운영시간, 기관 소식 등 정보 제공, 일시·긴급돌봄 실시간 예약, 자료 공유 등 다양한 기능이 있다.

예약 상황과 변경 사항을 즉시 확인할 수 있는 알림 서비스도 제공한다.

도는 이번 홈페이지 개설을 계기로 예약 및 이용 통계 데이터를 축적·분석해 나이별, 시간대별, 지역별 수요를 실시간으로 파악하고, 이를 통해 돌봄 인력 배치와 운영계획을 과학적으로 설계할 계획이다.

엄태현 경북도 저출생극복본부장은 “K보듬 6000은 경북이 선도적으로 만든 전국 유일의 온종일 공동체 돌봄 사업으로 도민 의견을 적극 수렴해 더 편리하고 만족도 높은 돌봄 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.