제도 안정 운영·사각지대 해소 성과…피보험자 10년간 334만명↑

[헤럴드경제=김용훈 기자] 근로복지공단은 8일 고용노동부가 주관한 고용보험 30주년 기념식에서 고용보험 제도의 발전과 사각지대 해소에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다.

공단은 지난 1999년 고용보험 적용·징수 업무를 시작으로 2017년부터 피보험자격 관리까지 맡으며 고용보험의 핵심 운영기관으로 자리매김했다.

실업급여 지급과 보험재정 안정화는 물론, 예술인·특수형태근로종사자(노무제공자) 등 제도 밖에 있던 취약계층까지 가입 대상을 넓히며 고용안전망 확충에 앞장섰다는 평가다.

실제 고용보험 피보험자는 꾸준히 늘었다. 올해 6월 기준 상용근로자 피보험자 수는 1564만 명으로 10년 전보다 334만 명 증가했다. 같은 기간 예술인·노무제공자 140만여 명도 새롭게 고용보험에 편입되며 보호를 받게 됐다. 공단은 이를 통해 노동시장의 포용성과 형평성이 한층 강화됐다고 설명했다.

근로복지공단은 앞으로도 고용보험 적용 확대, 보험료 부과체계 고도화, 현장 밀착형 서비스 강화 등을 통해 “일하는 모든 국민이 고용보험 혜택을 누릴 수 있도록 지속 노력하겠다”고 밝혔다.

박종길 이사장은 “이번 수상은 지난 30년간 공단 임직원이 한마음으로 고용보험 제도 발전을 위해 노력해 온 성과를 인정받은 결과”라며 “누구나 실직이나 고용불안의 위기 속에서도 안심할 수 있는 든든한 고용안전망을 구축하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.