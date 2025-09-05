[헤럴드경제=신혜원 기자] LX국토정보교육원이 운영하는 LX공간정보아카데미가 ‘2025년 국가인적자원개발컨소시엄 베스트 오브 챔프 시상식’에서 7년 연속 최우수(S등급) 공동훈련센터로 선정됐다고 5일 밝혔다.

LX공간정보아카데미는 훈련 인프라, 협약기업 관리, 훈련참여 지원을 비롯해 사업수행 역량, 사업실적, 예산지원 규모 등에서 높은 평가를 받아 지난 4일 수상했다.

LX공간정보아카데미는 올해 공간정보 분야 재직근로자의 역량 향상을 위한 재직자 향상 과정으로 오픈소스 지리정보시스템(GIS) 교육, 인공지능(AI), 빅데이터, 위성 및 드론 영상 등 27개의 교육과정을 수준별로 진행하고 있다.

또한 대학교 졸업(예정)자를 대상으로 진행되는 공간정보 응용소프트웨어 전문가 양성과정도 운영 중이다.

해당 과정은 공간정보 및 프로그래밍 실무 교육부터 취업 연계까지 진행하는 프로그램으로 최근 5년간 해당 양성과정을 수료한 교육생 중 평균 97%가 공간정보 관련 업계에 취업했다.

박신종 LX국토정보교육원 원장은 “LX공간정보아카데미의 7년 연속 최우수 훈련기관 선정은 기업과 교육생의 의견에 귀 기울이고 교육 만족도를 높이려는 노력이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 국가공간정보산업 진흥기본계획을 위해 현장 맞춤형 공간정보 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

LX공간정보아카데미는 고용노동부와 한국산업인력공단이 지정한 국가인적자원개발컨소시엄 공동훈련센터로, 국토교통부의 공간정보 인재양성 계획에 따라 2014년 설립돼 현재는 서울 구로구 구로동에서 운영 중이다.