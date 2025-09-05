“각종 사고 원인 철저히 분석해 연결고리 차단” “매너리즘과 군 기강 해이 문제 해결하라” 당부

안규백 국방부 장관이 최근 ‘총기 사망’ 사고 등 군 관련 사건·사고가 연이어 터지자 군 수뇌부를 불러 “군 기강을 확립하라”고 강조했다.

5일 국방부에 따르면 안 장관은 이날 국방부 지휘부회의실에서 대면과 화상으로 군 기강 확립 주요 지휘관 회의를 개최하고 육·해·공군 참모총장으로부터 군 기강 확립방안을 보고받았다.

이날 회의에는 합참의장과 각 군 참모총장, 한미연합군사령부 부사령관, 지상작전사령관, 제2작전사령관, 해병대사령관 등 군단장급 이상 주요 지휘관들이 참석했다.

안 장관은 “최근 공군 오폭 사고와 알래스카 전투기 유도로 이탈 사고, 총기 사망 사고 등 연이어 일어난 각종 사고들의 원인을 철저히 분석해 사고의 연결고리를 차단하기 위해 긴급히 개최했다”고 말했다.

이어 “사람이 길을 가다 넘어지는 것은 큰 돌이 아니라 잘 보이지 않는 작은 돌에 걸려 넘어지는 것”이라며 “지휘관들은 작은 일들을 소홀히 여기지 말고 계획·실행·확인점검의 시스템을 작동시켜 매너리즘과 군 기강 해이 문제를 해결하라”고 당부했다.

마지막으로 안 장관은 “본립도생(本立道生)의 자세로 기초와 기본에 충실하고, 장병들의 생명을 귀하게 여겨야 한다”며 밝은 병영문화 조성과 맞춤형 자살예방 대책 등 제도적 방안을 시행해 사고예방에 최선을 다하라고 지시했다.

지난 2일 대구 수성구의 한 산책로에서 30대 육군 대위가 총상을 입고 숨진 채 발견됐다.

수사기관은 A 대위가 부대에서 K-2 소총과 실탄을 무단으로 반출해 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.

이에 안 장관은 지난 3일 “총기와 탄약의 외부 유출 경위에 대한 수사를 신속히 실시해 관련 책임자를 엄중 문책하고 총기 탄약 관리 시스템을 전반적으로 재점검하라”고 지시한 바 있다.