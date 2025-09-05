HD현대, 5년간 안전예산 3.5조 투입 포스코그룹, ‘안전진단TF팀’ 출범 글로벌 안전전문 컨설팅 회사와 MOU 정유업계, AI·로봇 활용 안전 강화

최근 산업현장에서 잇달아 발생한 인명사고로 조선·철강 업계 전반에 안전 위기감이 커지는 가운데 HD현대와 포스코 등 주요 기업이 안전한 사업환경을 조성하기 위해 총력적에 나서고 있다.

‘조 단위’의 안전 예산을 편성하고, 안전관리 전담 조직을 신설하는 등 대대적인 혁신으로 안전관리체제를 구축해 현장에서 발생할 수 있는 산업재해를 원천 차단하겠다는 구상이다.

5일 업계에 따르면 HD현대는 권오갑 회장, 정기선 수석부회장 등 최고경영진이 전면에 나서 주요 사업장 현장을 살피는 등 안전경영에 적극 나서고 있다. 정 수석부회장은 4일 전남 영암 HD현대삼호 조선소를 찾아 주요 설비와 고위험 작업 현장을 직접 살폈다. 정 수석부회장은 “리더의 결정과 행동이 안전문화 확립에 큰 영향을 미친다”며 “전 사업장에서 중대재해를 ‘제로’로 만들 때까지 현장 중심의 경영을 이어나가 달라”고 당부했다.

HD현대는 안전 경영 강화를 위해 과감한 투자를 진행할 계획이다. 특히 조선 부문에 2030년까지 5년간 3조5000억원 규모의 안전 예산을 투입한다. 이 예산은 안전 시설물과 설비를 정비 빛 확중하는 데 사용될 예정이다.

지난달 HD현대중공업이 전면 도입한 안전보건 경영체계 ‘더 세이프 케어(The Safe Care)’의 경우 전 계열사로 확대 적용된다. 이 제도의 핵심은 9가지 절대불가사고 관련 안전 수칙을 위반할 경우, 실제 사고 발생 여부와 관계없이 중대재해에 준하는 조치가 즉각 이뤄지는 데 있다.

앞서 권오갑 회장도 6월 HD현대중공업 조선소에 직접 방문해 현장 휴게시설 점검을 진행한 바 있다. 아울러 7월에 진행된 사장단 회의에서도 “안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 중요한 가치”라며 “사장들이 직접 현장에 자주 나가 미흡한 점이 없는지 확인해달라”고 주문했다.

포스코그룹도 장인화 회장이 전면에 나서 안전관리 시스템 및 인프라 개선을 위해 ‘환골탈태’ 수준의 변화를 꾀하고 있다.

8월을 기점으로 그룹차원의 안전관리 강화를 위해 회장 직속의 ‘그룹안전특별진단TF팀’을 출범한 포스코그룹은 2일(현지시간) 글로벌 안전 전문 컨설팅 회사인 SGS와 안전 관리 체계 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

포스코그룹은 이번 MOU를 통해 그룹 건설 부문의 안전 시스템을 면밀히 점검하고 실효성 있는 솔루션을 도출하는 등 선진 프로세스 수립에 집중할 계획이다. 먼저 이달 내 포스코이앤씨 안전 진단에 착수한다.

또 SGS와 안전 전문 지식 및 기술을 교류하는 것은 물론 포스코그룹이 추진 중인 안전 전문 회사 설립과 운영에 관해서도 상호 협력한다.

장 회장은 협약식에서 “제도와 문화, 기술 전 분야를 과감히 혁신해 포스코그룹의 안전 수준을 획기적으로 끌어올리고 모든 근로자가 안전하게 일할 수 있는 일터를 만드는 데 앞장서겠다”고 강조했다.

뿐만 아니라 장 회장은 국내외를 오가며 광폭 행보를 보였다. 지난달 22일에는 ‘그룹 안전 특별점검회의’를 직접 주재, 노조위원장과 10개 회사 대표 및 그룹안전특별진단TF 외부 자문위원 등과 그룹 내 각 사업장 긴급 안전점검 결과를 공유했다.

같은 달 20일에는 포스코 본사 대회의장에서 ‘CEO(최고경영자)와 함께하는 안전공감 토크’ 간담회를 열고 “안전문화 정착을 위해 현장 중심 경영활동에 앞장서겠다”라며 당장 실행 가능한 의견에 관해서 적극 반영할 것을 주문했다.

아울러 지난달 14일에는 유럽에 위치한 글로벌 안전 컨설팅 및 검·인증 전문 기업을 찾아 최신 안전 관리기법과 유럽의 대표적인 안전 관련 정책 등 선진 사례를 벤치마킹하고 포스코그룹 안전 관리 체계를 보강하기 위한 협력 방안을 논의했다.

정유 업계도 인공지능(AI) 전환을 통해 사업장 안전을 강화하는 등 안전경영에 고삐를 당기고 있다. SK이노베이션은 공장 설비 내 이상 여부를 효율적으로 파악하기 위해 로봇개를 도입했다. 또 드론을 활용해 작업자들이 접근하기 힘든 위치에 있는 설비를 점검하고 있다.

GS칼텍스는 AI 폐쇄회로(CC)TV를 도입했다. AI CCTV는 데이터를 기반으로 작업자 행동 및 공장 시설을 실시간 감지, 위험 상황을 즉각적으로 파악한다. 서재근·한영대 기자