울산 문화·관광 등 홍보활동 시작 “유머로 유쾌하게 고향 홍보 최선”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 코미디 유튜브 채널 ‘피식대학’에서 유쾌하고 친근한 메시지를 전달하는 개그맨 김민수(34) 씨가 4일 울산시 홍보대사에 위촉과 함께 울산광역시 공식 채널인 ‘울산고래TV’ 촬영을 시작으로 울산 알리기에 나섰다.

김 씨는 지난 2016년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔해 유튜브 채널 ‘피식대학’에서 ‘05학번 이즈백’, ‘한사랑산악회’, ‘비(B)대면 데이트’ 등 콘텐츠를 제작해 인기를 얻었다. tvN의 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에도 출연하는 등 입지를 넓히고 있다.

특히 피식대학에서는 ‘울산 남자’ 캐릭터로 활동하며 울산 사람으로서의 자부심을 보여왔다. 그는 고등학교까지 울산에서 성장했다.

김 씨는 이날 위촉식에서 “유머와 진심을 담은 콘텐츠로 고향 울산을 알리는 데 최선을 다할 각오”라고 밝혔다.

한편, 무보수 명예직인 울산 홍보대사는 2년 동안 국내외에서 울산의 정책·문화·관광을 홍보한다. 현재 방송인 이용식, 가수 테이·조성모, 배우 정수한, 연주자 임채문 등이 활동하고 있다.