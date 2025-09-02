[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국엡손이 글로벌 캐릭터 기업 산리오의 인기 캐릭터 ‘마이멜로디’와 ‘쿠로미’ 디자인을 적용한 라벨프린터 2종 ▷LW-K200KU ▷LW-K200MM을 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 협업은 개성 있고 귀여운 매력으로 두터운 팬층을 보유한 마이멜로디, 쿠로미와 함께하는 따뜻한 일상 컨셉으로 기획됐다.

블랙&퍼플 컬러 포인트의 ‘LW-K200KU’는 쿠로미와 하늘을 나는 귀여운 부하 바쿠를 적용한 디자인이, 핑크톤이 돋보이는 ‘LW-K200MM’ 모델은 마이멜로디와 그의 친구 마이스윗피아노를 적용해 일상의 따뜻함을 입힌 디자인이 특징이다. 두 모델 모두 196종의 다채로운 캐릭터 템플릿과 이모티콘, 일러스트를 활용해 나만의 개성과 취향이 담긴 라벨을 출력할 수 있다.

신제품 2종은 한 손에 들기 편한 400g의 가벼운 무게와 콤팩트한 사이즈로 어디서든 유용하게 라벨을 출력할 수 있다. 또 작은 물건에 부착하기 좋은 4㎜ 폭부터 표제와 마킹용으로 주로 활용되는 18㎜ 테이프까지 호환돼 폭넓게 활용 가능하다. 지원 언어는 한글, 영어, 일본어, 한자 등으로 다양하다.

한편, 엡손 라벨프린터에 사용되는 라벨테이프는 내구성이 상당하다. 방수·방염 기능은 물론, 고온과 스크래치에도 손상되지 않아 주방, 욕실, 야외는 물론 아이들 학용품, 옷 등에 부착하기에도 적합하다. 특히 어린이 제품안전특별법에 따른 안전기준을 모두 통과한 제품으로, 0세부터 전 연령이 안심하고 사용 가능하다.

엡손 관계자는 “이번 신제품은 마이멜로디와 쿠로미를 사랑하는 팬뿐만 아니라, 귀여운 캐릭터와 실용성을 동시에 원하는 고객들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다”며 “엡손만의 안정된 라벨 출력 품질과 감성적인 캐릭터 디자인으로 일상 속 따뜻함을 라벨프린터로 출력해보시길 바란다”고 전했다.