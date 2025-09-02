약 1000억원 투자…약 8200㎡ 규모 건설 “美 성공방정식 이식…핵심 주력시장으로”

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당은 일본 치바현 키사라즈시에 건설한 신규 만두 공장의 가동을 시작했다고 2일 밝혔다.

약 1000억원을 투자한 치바 공장은 축구장 6개 크기 넓이의 부지(4만2000㎡)에 연면적 약 8200㎡ 규모다. CJ제일제당은 2020년 현지 업체인 ‘교자계획’을 인수해 오사카·군마·아키타·후쿠오카 등 4곳의 만두공장을 운영해 오다 이번에 직접 생산시설을 구축했다.

CJ제일제당은 효율적인 원재료 조달과 제품 공급 등 현지화 전략을 통해 현지 사업을 키우겠다는 구상이다. 연간 1조1000억원에 달하는 일본의 냉동만두 시장은 ‘비비고 만두’와 유사한 ‘교자’ 형태 만두의 비중이 절반을 넘는다.

올해 상반기 일본 현지에서 CJ제일제당의 만두 매출은 전년 동기 대비 약 28% 늘었다. 같은 기간 일본 식품사업 매출도 약 27% 늘었다.

준공식에는 강신호 CJ제일제당 부회장과 그레고리 옙 식품사업부문 대표를 포함한 주요 경영진과 치바현 및 키사라즈시 관계자들이 참석했다. 강 부회장은 “치바 공장은 일본 사업의 도약과 지속가능한 성장을 위한 중요한 발걸음”이라며 “끊임없는 도전과 혁신을 통해 글로벌 시장에서 K-푸드 영토확장을 가속할 것”이라고 강조했다.

CJ제일제당은 같은 날 일본 ‘이토추상사’의 식품부문과 사업 협약을 맺었다. 두 회사는 일본을 포함한 글로벌 시장에서 손을 잡고 사업을 확대한다. ‘이토추상사’는 일본의 5대 종합상사 중 하나다. 일본 전역을 아우르는 유통망과 함께 현지 식품 유통사인 ‘니혼악세스’, 대형 편의점 체인 ‘패밀리마트’ 등 유명 브랜드를 보유하고 있다.

CJ제일제당 관계자는 “‘만두 1위’를 달성한 미국 시장의 성공 방식을 일본에도 심을 것”이라며 “현지 소비자 눈높이에 맞춘 제품으로 ‘비비고 열풍’을 이어가겠다”고 말했다.

한편 CJ제일제당은 일본에서 비비고 만두, 냉동김밥, K-소스 등을 이온(AEON), 코스트코, 아마존, 라쿠텐, 돈키호테, 이토요카도 등 주요 유통채널에서 판매하고 있다. 특히 2023년 전 세계 국가 중 일본에서 가장 먼저 선보인 ‘비비고 김밥’은 이온과 코스트코를 중심으로 지난해 약 250만개가 판매될 정도로 인기를 끌고 있다.