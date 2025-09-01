[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]경기도 대표 가을 음악 페스티벌인 ‘경기인디뮤직페스티벌 2025’가 오는 920일과 21일, 화성특례시 정조효공원에서 화려한 막을 올린다. 지난 달 26일 공개된 30팀 뮤지션의 공연 시간표는 올해 인뮤페의 다채로운 무대를 예고하며 음악팬들의 기대를 높이고 있다.

경기도와 화성특례시가 주최하고 경기콘텐츠진흥원이 주관하는 인뮤페는 인디 뮤지션들에게 무대 경험을 제공하고, 인디신(Scene)에서 활발히 활동하는 선후배 뮤지션을 초청해 관객과 교감하는 장을 만든다. 공연뿐 아니라 다양한 부대행사도 마련돼 축제를 찾은 관람객들에게 특별한 주말을 선물할 예정이다.

인뮤페 무대는 9월 20일 오전 11시 50분부터 21일 오후 9시 55분까지 이어지며 총 30개 팀이 참여한다. 에픽하이, 자이언티, 김경호, 비트펠라하우스 등 대중적 인기를 얻고 있는 아티스트부터 내귀에 도청장치, 슈퍼키드 등 오랜만에 페스티벌 무대에 오르는 아티스트까지 다채로운 라인업이 관전 포인트다.

국내 페스티벌에서는 처음으로 만날 수 있는 해외 출연진도 눈길을 끈다. 일본의 도쿄초기충동, 카라(KALA), 대만의 드렁크몽크(DrunkMonk), 베트남의 응힛(nghịch) 등 현지에서 활발하게 활동 중인 뮤지션들이 무대에 올라 색다른 매력을 선보일 예정이다.

특히 올해로 10주년을 맞는 인디 뮤지션 경연 프로그램 ‘인디스땅스 2025’ 결선 무대가 펼쳐진다. ▷다다다(DADADA) ▷루아멜(LUAMEL) ▷비공정 ▷이젤(EJel) ▷테종 등 총 5팀이 경연을 벌이며 역대 우승 팀인 심아일랜드(2024년), 더 픽스(THE FIX, 2023년)도 축하 공연을 준비했다.

올해로 5주년이 되는 인뮤페는 특례시 승격 원년을 맞이한 화성특례시 정조효공원에서 열려 더욱 의미가 크다. 올해는 전년도보다 한층 풍성한 즐길 거리를 제공하면서도 티켓 할인 폭을 확대해 도민들에게 더 큰 혜택을 제공할 예정이다.

인뮤페 기간 중에는 인근 지하철역인 수원역·병점역·동탄역에서는 무료 셔틀버스가 상시 운행되며, 관람객 편의를 위해 전국 거점에서 출발하는 유료 셔틀버스도 운영된다.