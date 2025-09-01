디자인마이애미 아시아 첫 전시 ‘창작의 빛: 한국을 비추다’ DDP서 전시 해외 12개 갤러리, 국내 4개 갤러리, 71명 참여 작품 170점 전시 한국의 콜렉터블 디자인 조명하는 디자인토크 개최 서울의 글로벌 위상 강화 헤럴드미디어 프리미어 미디어 파트너로, 개회식 등 공동 기획

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울디자인재인이 세계적인 디자인 플랫폼 디자인 마이애미와 함께 1일 DDP(동대문디자인플라자) 이간수문전시장에서 ‘창작의 빛: 한국을 비추다’전시를 개막한다. 헤럴드경제와 코리아헤럴드를 발간하는 헤럴드미디어그룹은 글로벌 아트페어 ‘디자인 마이애미 인 시투 서울’의 프리미어 미디어 파트너사다. 헤럴드미디어는 디자인 마이애미와 함께 개회식, 네트워크 파티, 토크 프로그램을 공동 기획했다.

14일까지 이어지는 이번 전시는 ‘디자인 마이애미 인 시투 서울’의 일환으로 디자인 마이애미가 아시아에서 처음으로 선보이는 전시이자, 서울에서 열리는 국제 콜렉터블 디자인 전시다. ‘창작의 빛: 한국을 비추다’는 한국어 ‘조명(照明, jo-myeong)’에서 영감을 받아 기획됐다. 한국 디자인의 독창성과 콜렉터블 디자인 지형을 형성해 온 주요 디자이너들을 집중적으로 조명한다. 전시에는 12개의 해외 갤러리, 4개의 국내 갤러리, 71명의 디자이너가 참여해 총 170여 점의 작품을 선보인다.

이번 전시는 전통 공예의 깊은 뿌리에서부터 현대적 재료 실험에 이르기까지, 한국 디자인의 섬세함과 직관력, 그리고 글로벌 트렌드 속 창의적 기여를 집중적으로 소개한다. 특히 이번에 소개되는 작품들은 세계 유수의 디자인 갤러리들이 선택한 한국 디자이너들의 작품이다.

전시와 연계해 진행되는 ‘디자인 토크: 창작의 빛, 한국을 비추다’ 프로그램은 오는 2일 DDP 잔디사랑방에서 열린다. 총 네 개의 세션으로 구성되며 디자인 마이애미 CEO 젠 로버츠(Jen Roberts), 참여 디자이너 최병훈을 비롯한 국내외 주요 패널들이 참여한다. ▷ 글로벌 시각에서 본 한국의 창의성과 컬렉터블 디자인 시장▷ 세계 무대가 주목하는 한국 디자이너들▷ 로에베 재단 공예상의 문화적 의미, ▷ 동시대 K-디자인을 형성하는 글로벌 트렌드 등 다양한 주제를 다루며, 한국 디자인을 국제적 담론 속에 새롭게 자리매김하는 장을 마련할 예정이다.

디자인 마이애미 CEO 젠 로버츠(Jen Roberts)는 “2005년 첫 디자인 마이애미 페어에서 ‘올해의 디자이너상’을 수상한 자하 하디드의 상징적인 건축물에서 20년 만에 전시를 개최하게 되어 영광”이라며, “다층적이고 역동적인 도시 서울에서 국내외 디자인 커뮤니티의 만남과 교류가 기대된다”고 말했다.

한국 디자이너들은 창의성을 발휘하며 국제무대에서 활약해 왔다. 실제로 세계적인 갤러리와 컬렉터들은 한국 디자이너들의 작품을 적극적으로 소개하고 있으며, 디자인 마이애미 같은 국제 무대에서 그들의 작품이 주목받고 있다.

차강희 서울디자인재단 대표이사는 “한국 디자이너들이 세계 디자인 시장에서 독자적 영역을 확립해가고 있다는 점은 K디자인의 세계화를 입증하는 것”이라며 “이번 전시가 그러한 변화를 뒷받침하며, 서울을 아시아 디자인 중심지로 부각시키는 중요한 출발점”이라고 말했다.

한편 디자인 마이애미가 열리는 동안 DDP 곳곳에서는 ‘디자인&아트’, ‘서울라이트 DDP 가을’, ‘가을 스페셜 투어’가 열린다.