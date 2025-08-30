[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 내년도 국비 확보 목표액인 12조 3000억원 달성을 향해 순항하고 있다.

30일 경북도에 따르면 새 정부 출범으로 국비 확보에 어려움이 예상됐으나 2026년도 정부 예산안에 경북의 주요 현안 사업들이 많이 반영되면서 지역 발전을 이끌 핵심 동력이 마련됐다는 관측이 나오고 있다.

이는 무엇보다 이철우 지사가 많은 어려움 속에서도 주요 도정 현안들을 앞장서 챙기고 이재명 대통령을 비롯해 경제부총리, 국회 등에 주요 정책과 예산 사업을 직접 건의하고 설명한 것이 마지막 정부예산 반영에 주요하게 작용한 것으로 알려졌다.

먼저 산불 피해지역 복구 예산을 적극 요청한 결과 산불 피해목 제거 예산 200억원, 산불방지대책 예산 96억원이 반영됐다.

또 남부 내륙철도(김천∼거제) 건설 2600억원, 포항 영일만항 복합항만 개발 1112억원, 영일만 횡단 구간 고속도로 건설 285억원, 울릉공항 건설 1149억원이 포함돼 동해안과 내륙, 도서 지역을 아우르는 전방위 교통 인프라 확충이 본격화될 전망이다.

그외 기후변화에 대응하고 2050 탄소중립 실현을 위한 읍면 단위 LPG 배관망 구축 204억원과 수소연료전지 발전 클러스터 구축 131억원, 일반 농산어촌개발 917억원, 수리시설 개보수 850억원, 국가 지정 문화유산 보수 500억원 등도 정부 예산안에 들어갔다.

경북도는 앞으로 국회의 내년도 정부 예산안 심의 과정에서도 국비 증액에 전력을 다한다는 방침이다.

이철우 경북지사는 “어떠한 어려움 속에서도 도민의 삶과 경북 발전을 위한 국비 확보 노력은 한치도 소홀히 할 수 없다”며 “APEC 성공 개최와 산불 피해지역 재창조 등 도정의 주요 현안을 반드시 성과로 끌어내고 국가 예산 확보에 전력을 다하겠다”고 말했다.