9월 첫째주 폴란드서 ‘MSPO 2025’ 개막 한화 3사 뭉쳐 자주포·잠수함 등 선보여 현대로템·현대위아·KAI·풍산 등 부스 마련

[헤럴드경제=고은결 기자] 다음달 초 유럽에서 열리는 국제 방산 전시회에 우리나라 방산 기업들이 차세대 무기체계를 선보인다. 최근 동유럽 전역에서 군 현대화 수요가 급증하는 가운데, 국내 업체들은 진출 확대를 노리며 대거 참석할 전망이다.

30일 업계에 따르면 다음달 2일(이하 현지시간)부터 5일까지 폴란드 키엘체에서는 유럽 최대 방산 행사 중 하나인 ‘국제방위산업전시회(MSPO) 2025’가 진행된다. 1993년부터 매년 열린 해당 전시회는 지난해 기준 34개국 769개 기업이 참가했고, 올해는 약 2만5000명의 방문객이 찾을 것으로 예상된다.

폴란드는 한화의 ‘K9 자주포’, ‘K-239 천무 다연장로켓’, 현대로템의 ‘K2 전차’와 한국항공우주산업(KAI)의 ‘FA-50 경공격기’ 등을 도입한 우리 방산업계의 큰 손이다. 이 덕에 한국은 지난해 세계 10위 군수품 수출국으로 올라섰으며, 폴란드가 한국 방산 수출에서 차지하는 비중은 40%가 넘는다.

국내 주요 업체 중에선 한화그룹의 방산 3사와 현대로템, KAI 등이 개별 부스를 마련한다. 특히 한화는 이번 전시회에서 방산 계열 3사(한화에어로스페이스·한화오션·한화시스템)가 통합관을 마련해 단일 브랜드를 강조할 예정이다. 또한 주력 수출 무기와 차세대 무기 모델을 대거 선보인다.

한화에어로스페이스는 이미 폴란드군에 대량 납품된 수출 효자 품목 K9 자주포를 비롯해 현지화된 호르마K(천무) 다연장 로켓 체계를 선보인다. 또한 이번 MSPO에서는 현재 개발 중인 차세대 K9A2를 선보일 예정으로, 완전 자동 장전 체계와 네트워크 전장 대응 능력을 갖춘 업그레이드 모델에 현지의 관심이 높을 것으로 보인다.

K9 자주포의 2차 개량 모델인 K9A2는 탄약 및 장약을 100% 자동 장전할 수 있으며, 분당 최대 9발 이상의 신속하고 집중적인 포탄 발사가 가능하다. 회사 관계자는 “운용 인원을 기존 5명에서 3명으로 줄일 수 있는 등 효율성 측면에서 크게 개선된 모델”이라며 “현재 차세대 K9A3 콘셉트 개발 등 성능 개량을 이어가고 있다”고 말했다.

폴란드가 추진 중인 잠수함 도입사업 ‘오르카 프로젝트’를 노리고 있는 한화오션은 현존 디젤 추진 잠수함 중 최강의 작전 성능을 가진 ‘장보고-III 배치-II’ 잠수함과 무인함정 등을 선보일 것으로 알려졌다. 한화오션은 최종 결선 그룹에 이름을 올린 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)’ 사업에도 이 잠수함을 제안했다.

이 잠수함에는 어뢰와 대함·순항미사일 등을 탑재한 어뢰 발사관, 탄도미사일(SLBM) 발사가 가능한 수직발사대가 기본 장착됐다. 또한 한화에어로스페이스가 세계 최초로 개발한 잠수함용 리튬이온 에너지저장장치(ESS)와 수소연료전지기반의 공기불요추진체계(AIP)를 동력원으로 동급 최장 잠항 기간을 자랑한다.

이 외에도 차세대 핵심 전력인 다양한 종류의 무인함정도 함께 선보일 예정인 것으로 전해진다. 한화시스템은 전천후 정찰이 가능한 SAR 위성(합성개구레이더 위성)과 전차를 적 미사일로부터 지켜주는 APS(능동방호체계) 등을 선보일 전망이다.

폴란드와 9조원 규모의 K2 전차 이행계약을 체결한 현대로템도 올해 전시회에서 K2 전차를 비롯해 다목적 무인차량(UGV) 4세대 HR-셰르파 등을 선보인다. 현대차그룹 계열사인 현대위아는 올해 처음 단독 부스를 마련, 아의 소형전술차량에 탑재한 ‘경량화 105㎜ 자주포’를 공개하며, ‘차량탑재형 81㎜ 박격포’도 첫 선을 보인다. 이밖에 드론 위협에 대응하기 위한 ‘ADS(안티 드론 시스템)’도 전시한다.

2022년 폴란드와 FA-50 경공격기 도입 계약을 체결하고, 폴란드에 유럽 법인을 설립한 KAI도 MSPO에서 기술력을 강조한다. KAI는 주요 제품인 KF-21 차세대 전투기, LAH 경공격헬기, FA-50 다목적 전투기 등을 선보일 것으로 예상된다. 이 밖에 각종 군용 탄약을 생산하는 풍산도 자체 부스를 꾸리며, 한국방위산업진흥회(KDIA)가 주관하는 한국관도 마련될 예정이다.